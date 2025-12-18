La razón por la que el gobierno de Trump cambió de planes y atacó a Venezuela en vez de los cárteles mexicanos

Esta política tenía como objetivo reducir el poder de los cárteles y, de ese modo, disminuir el flujo de migrantes y narcóticos, lo que le daría al gobierno del republicano victorias políticas tempranas.

Sin embargo, a medida que la administración impulsó miles de soldados estadounidenses a la frontera sur, aumentó los vuelos de vigilancia desde Estados Unidos e impulsó el intercambio de inteligencia con su vecino, las operaciones militares de México a través de la frontera frenaron la acción de los cárteles.

“Eso dejó a Miller y a su equipo buscando otro objetivo”, indica el Post. Y lo encontraron en el sur del continente.

El gobierno de Donald Trump lanzó una campaña antinarcóticos en septiembre, con ataques contra pequeñas embarcaciones que presuntamente transportan drogas. Washington ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

Para esa campaña bélica sin precedentes, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de "narcoterrorista" por Washington.

Stephen Miller está detrás del operativo contra Venezuela. (FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images)

Esa presión se incrementó sustancialmente la semana pasada con la incautación de un petrolero ante las costas venezolanas, una operación calificada de "piratería" por el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, y Venezuela replicó anunciando que su Armada escoltará a los buques cisterna.

De acuerdo con el funcionarios citados Miller ha sido una fuerza impulsora detrás de la campaña contra los narcóticos de la administración, presionando por resultados y nuevas opciones militares que podrían convertirse en operaciones futuras, dijeron los funcionarios actuales y anteriores.

El asesor habría comenzado a redactar la directiva para autorizar el uso de la fuerza militar letal contra una docena de organizaciones criminales el 25 de julio.

La administración Trump designó a estos grupos como "organizaciones terroristas designadas", acusándolos de usar drogas como arma para matar a estadounidenses, usando un apodo que muchos expertos dicen que no tiene fundamento en la ley.