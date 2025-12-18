Rusia lanza una dura advertencia a EU: esperamos que Trump no cometa un "error fatal" en contra de Venezuela

Trump ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, mientras Washington intenta aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Existe un embargo efectivo después de que Estados Unidos se incautó de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada y buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo han permanecido en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

"Observamos la continua y deliberada escalada de tensiones en torno a Venezuela, un país amigo nuestro. Es especialmente preocupante el carácter unilateral de las decisiones que suponen una amenaza para el transporte marítimo internacional", dijo el ministerio ruso en un comunicado.

"Esperamos que el Gobierno de D. Trump, que se caracteriza por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal", agregó.

Moscú se mostró a favor de una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y expresó su confianza en que Estados Unidos no se inmiscuya en una situación que tendría "consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental", añadiendo que Rusia apoya "el rumbo del Gobierno de Maduro".

Por separado, el Kremlin llamó a los países de la región a mostrar moderación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló a los periodistas que "vemos que las tensiones aumentan en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso".

"El presidente Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente Maduro. Y, por supuesto, pedimos a todos los países de la región que actúen con moderación para evitar cualquier desarrollo impredecible", señaló.

Con información de Reuters

