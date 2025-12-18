Publicidad

Internacional

La influenza H3N2 puede ser mortal, estos son los principales grupos de riesgo

La “supergripe”, que afecta principalmente a países de Europa y Asia Pacífico, puede causar complicaciones que lleven a la hospitalización o al deceso.
jue 18 diciembre 2025 09:22 AM
Una enfermera le da una vacuna a un hombre mayor debido a la pandemia de coronavirus.
Los grupos de riesgo deben ser prioridad en la vacunación. (MilanMarkovic/Getty Images)

La influenza H3N2, especialmente su subclado K, provocó un aumento prematuro de los casos de enfermedades respiratorias en países de Europa y Asia Pacífico, principalmente, aunque ya registró el primer caso en México.

“Aunque la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados, en algunas regiones se han observado aumentos tempranos y una actividad más alta de lo habitual en esta época del año”, indica la Organización Mundial de la Salud.

Países como Reino Unido y Japón experimentan récords de hospitalización por influenza. Las autoridades sanitarias británicas advirtieron esta semana que el pico de contagios aún no ha llegado.

Ante el aumento de casos a nivel internacional, una de las dudas más comunes es sobre la gravedad de la enfermedad, así como los grupos más afectados. Esto es lo que sabemos.

¿Qué tan peligrosa es la influenza H3N2 en comparación con otras variantes?

La influenza estacional es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de persona a

persona. Los virus de la influenza estacional circulan en todo el mundo y pueden afectar a cualquier persona de cualquier grupo de edad.

Los casos de esta enfermedad aumentaron de manera inusual, aunque todavía dentro del rango habitual, indica la OMS; que mantiene sin embargo vigilancia de la evolución de la enfermedad. La mayoría de los casos están vinculados al virus A H3N2,

“Los virus de subclado K tienen varios cambios respecto de los virus A H3N2 relacionados. Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una notable evolución en los virus de la influenza A(H3N2)”, indica la agencia sanitaria de Naciones Unidas en su reporte de la situación de la influenza estacional.

Virus de influenza H3N2: ¿quiénes deben aplicarse la vacuna en México y dónde hacerlo?
México

Quiénes deben vacunarse contra el H3N2 en México

¿Existe riesgo de muerte?

La influenza se propaga fácilmente entre las personas cuando tosen o estornudan.

“La enfermedad por influenza puede causar enfermedades que van de leves a graves, que a veces resultan en hospitalización o muerte”, advierte la OMS.

¿Quiénes son los grupos más vulnerables?

La OMS dice que la mayoría de las personas se recuperan de un cuadro de influenza en una semana sin necesidad de atención médica, pero algunos individuos pueden desarrollar complicaciones graves, incluida la muerte.

Estos son los grupos que corren un mayor riesgo de enfermedades graves:

• Niños pequeños
• Ancianos
• Mujeres embarazadas
• Personas con afecciones subyacentes

Los trabajadores de la salud y la atención tienen un alto riesgo de contraer la infección por el virus de la gripe debido a la mayor exposición a los pacientes, y de propagarse aún más, particularmente a las personas vulnerables.

¿Cómo evitar la enfermedad grave?

De acuerdo con la agencia sanitaria de Naciones Unidas, la vacunación es la manera más efectiva para evitar una enfermedad por influenza grave.

“Si bien la eficacia de la vacuna puede variar según las estaciones y los grupos de riesgo, reduce la gravedad de la enfermedad y disminuye la posibilidad de complicaciones y muerte”, dice el organismo con sede en Ginebra.

La vacunación es especialmente importante para las personas con alto riesgo de complicaciones de la gripe y sus cuidadores.

A partir de ahora, sigue sin estar claro cómo la vacuna protegerá contra enfermedades clínicas durante esta temporada actual, señala la OMS. Sin embargo, las primeras estimaciones de eficacia de la vacuna muestran que la vacuna actual es del 70 al 75 % efectiva para prevenir la asistencia al hospital en niños de 2 a 17 años y del 30 al 40 % efectiva en adultos.

