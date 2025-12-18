¿Quiénes son los grupos más vulnerables?
La OMS dice que la mayoría de las personas se recuperan de un cuadro de influenza en una semana sin necesidad de atención médica, pero algunos individuos pueden desarrollar complicaciones graves, incluida la muerte.
Estos son los grupos que corren un mayor riesgo de enfermedades graves:
• Niños pequeños
• Ancianos
• Mujeres embarazadas
• Personas con afecciones subyacentes
Los trabajadores de la salud y la atención tienen un alto riesgo de contraer la infección por el virus de la gripe debido a la mayor exposición a los pacientes, y de propagarse aún más, particularmente a las personas vulnerables.
¿Cómo evitar la enfermedad grave?
De acuerdo con la agencia sanitaria de Naciones Unidas, la vacunación es la manera más efectiva para evitar una enfermedad por influenza grave.
“Si bien la eficacia de la vacuna puede variar según las estaciones y los grupos de riesgo, reduce la gravedad de la enfermedad y disminuye la posibilidad de complicaciones y muerte”, dice el organismo con sede en Ginebra.
La vacunación es especialmente importante para las personas con alto riesgo de complicaciones de la gripe y sus cuidadores.
A partir de ahora, sigue sin estar claro cómo la vacuna protegerá contra enfermedades clínicas durante esta temporada actual, señala la OMS. Sin embargo, las primeras estimaciones de eficacia de la vacuna muestran que la vacuna actual es del 70 al 75 % efectiva para prevenir la asistencia al hospital en niños de 2 a 17 años y del 30 al 40 % efectiva en adultos.