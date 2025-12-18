Países como Reino Unido y Japón experimentan récords de hospitalización por influenza. Las autoridades sanitarias británicas advirtieron esta semana que el pico de contagios aún no ha llegado.

Ante el aumento de casos a nivel internacional, una de las dudas más comunes es sobre la gravedad de la enfermedad, así como los grupos más afectados. Esto es lo que sabemos.

¿Qué tan peligrosa es la influenza H3N2 en comparación con otras variantes?

La influenza estacional es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de persona a

persona. Los virus de la influenza estacional circulan en todo el mundo y pueden afectar a cualquier persona de cualquier grupo de edad.

Los casos de esta enfermedad aumentaron de manera inusual, aunque todavía dentro del rango habitual, indica la OMS; que mantiene sin embargo vigilancia de la evolución de la enfermedad. La mayoría de los casos están vinculados al virus A H3N2,

“Los virus de subclado K tienen varios cambios respecto de los virus A H3N2 relacionados. Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una notable evolución en los virus de la influenza A(H3N2)”, indica la agencia sanitaria de Naciones Unidas en su reporte de la situación de la influenza estacional.

¿Existe riesgo de muerte?

La influenza se propaga fácilmente entre las personas cuando tosen o estornudan.

“La enfermedad por influenza puede causar enfermedades que van de leves a graves, que a veces resultan en hospitalización o muerte”, advierte la OMS.