Miles de personas se reúnen en Stonehenge para celebrar el solsticio de invierno

El número de asistentes quedó muy por detrás de la convocatoria del solsticio de verano, a la que fueron más de 25,000 personas, a pesar de que en junio Reino Unido experimentaba una ola de calor.

Muchos hacen el peregrinaje al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual.

(FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

El domingo es el día más corto del año al norte del ecuador, donde el solsticio marca el inicio del invierno astronómico. Es lo opuesto en el hemisferio sur, donde es el día más largo del año y comenzará el verano.

¿Qué es Stonehenge y por qué se celebran los solsticios aquí?

El circular monumento megalítico, patrimonio de la UNESCO, se construyó alrededor del año 2,500 A. C. y sus 93 piedras visibles están colocadas estratégicamente para alinearse con los movimientos del sol.

Por ello, durante los solsticios, los dos momentos anuales (verano e invierno) en los que el sol se encuentra a mayor distancia del ecuador, se genera un fenómeno lumínico único en Stonehenge.

(FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

En el solsticio de invierno, como el de este 21 de diciembre, el sol está en su punto más bajo en el cielo y puede verse a través de los arcos del sureste de Stonehenge el llamado ‘gran trilito’, con otras partes de la estructura alineadas durante el amanecer.