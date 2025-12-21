Publicidad

Internacional

Miles de personas se reúnen en Stonehenge para celebrar el solsticio de invierno

Con vestuarios paganos, cánticos y bailes ancestrales, miles de personas le dieron la bienvenida al día más corto del año.
dom 21 diciembre 2025 02:33 PM
A choir performs as revellers attend winter solstice celebrations during sunrise at Stonehenge stone circle near Amesbury, Britain, December 21, 2025
Aproximadamente 8,500 personas, de acuerdo con la BBC, celebraron solsticio de invierno. (FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

El invierno inició en el hemisferio norte y miles de personas se reunieron este domingo en Stonehenge, un monumento megalítico al suroeste de Inglaterra, para darle la bienvenida.

Aproximadamente 8,500 personas, de acuerdo con la BBC, celebraron solsticio de invierno —el día más corto del año— a las 8:09 horas. Los asistentes lucían atuendos páganos y celebraron con cánticos y bailes ancestrales.

El número de asistentes quedó muy por detrás de la convocatoria del solsticio de verano, a la que fueron más de 25,000 personas, a pesar de que en junio Reino Unido experimentaba una ola de calor.

Muchos hacen el peregrinaje al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual.

La gente se abraza mientras los juerguistas asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedra de Stonehenge durante el amanecer, cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025.
Muchos hacen el peregrinaje al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual. (FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

El domingo es el día más corto del año al norte del ecuador, donde el solsticio marca el inicio del invierno astronómico. Es lo opuesto en el hemisferio sur, donde es el día más largo del año y comenzará el verano.

¿Qué es Stonehenge y por qué se celebran los solsticios aquí?

El circular monumento megalítico, patrimonio de la UNESCO, se construyó alrededor del año 2,500 A. C. y sus 93 piedras visibles están colocadas estratégicamente para alinearse con los movimientos del sol.

Por ello, durante los solsticios, los dos momentos anuales (verano e invierno) en los que el sol se encuentra a mayor distancia del ecuador, se genera un fenómeno lumínico único en Stonehenge.

Los juerguistas asisten a las celebraciones del solsticio de invierno en el círculo de piedra de Stonehenge cerca de Amesbury, Gran Bretaña, el 21 de diciembre de 2025.
Durante los solsticios se genera un fenómeno lumínico único en Stonehenge. (FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

En el solsticio de invierno, como el de este 21 de diciembre, el sol está en su punto más bajo en el cielo y puede verse a través de los arcos del sureste de Stonehenge el llamado ‘gran trilito’, con otras partes de la estructura alineadas durante el amanecer.

