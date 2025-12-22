Estados Unidos "regala" para Navidad 3,000 dólares a inmigrantes que se “autodeporten”

Estados Unidos da de Navidad 3,000 a quienes de autodeporten
El incentivo se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de año, dijo el DHS. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen, según un comunicado del Departamento de Seguridad.
“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, afirmó Kristi Noem en su mensaje.
En marzo, la administración de Trump relanzó la aplicación llamada CBP Home para facilar a las personas la autodeportación. Durante la administración de Joe Biden, se había utilizado una app llamada CBO One para permitir a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos.
En mayo, anunciaron la “asistencia de viaje” y el pago de 1,000 dólares a los migrantes que usen la aplicación para “autodeportarse”, calificando la estrategia como una “oportunidad histórica para que los extranjeros ilegales reciban apoyo financiero y de viaje para el regreso a su país de origen.
En ese momento, el gobierno estadounidense calculó que la aplicación reduciría los costos de una deportación en aproximadamente 70%, incluso con el pago de ayuda. El costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular era de 17,121 dólares.
Con información de Reuters.