Internacional

Estados Unidos "regala" para Navidad 3,000 dólares a inmigrantes que se “autodeporten”

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, triplica a 3,000 dólares el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen voluntariamente el país.
lun 22 diciembre 2025 10:15 AM
El Departamento de Seguridad Nacional continúa con su estrategia de deportaciones de inmigrantes ilegales mediante ayudas para el vuelo de regreso. (Lisa-Blue/Getty Images)

El Gobierno de Estados Unidos triplicó el incentivo a los inmigrantes que decidan “autoreportarse” voluntariamiente y abandonar el país. De acuerdo con la titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, esta opción está sujeta como “regalo de Navidad” y estará disponible hasta finalizar el año.

“Esta Navidad, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente. Hasta fin de año, quienes se autodeporten usando la aplicación CBP Home podrán recibir una bonificación de salida de $3,000”, compartió en un mensaje de 𝕏.

Estados Unidos da de Navidad 3,000 a quienes de autodeporten

El incentivo se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de año, dijo el DHS. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen, según un comunicado del Departamento de Seguridad.

“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, afirmó Kristi Noem en su mensaje.

En marzo, la administración de Trump relanzó la aplicación llamada CBP Home para facilar a las personas la autodeportación. Durante la administración de Joe Biden, se había utilizado una app llamada CBO One para permitir a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos.

En mayo, anunciaron la “asistencia de viaje” y el pago de 1,000 dólares a los migrantes que usen la aplicación para “autodeportarse”, calificando la estrategia como una “oportunidad histórica para que los extranjeros ilegales reciban apoyo financiero y de viaje para el regreso a su país de origen.

En ese momento, el gobierno estadounidense calculó que la aplicación reduciría los costos de una deportación en aproximadamente 70%, incluso con el pago de ayuda. El costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular era de 17,121 dólares.

Con información de Reuters.

