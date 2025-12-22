Estados Unidos "regala" para Navidad 3,000 dólares a inmigrantes que se “autodeporten”

Estados Unidos da de Navidad 3,000 a quienes de autodeporten

El incentivo se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de año, dijo el DHS. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen, según un comunicado del Departamento de Seguridad.

“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, afirmó Kristi Noem en su mensaje.

This Christmas season, the U.S. taxpayer is generously TRIPLING the incentive for illegal aliens to leave voluntarily. Through the end of the year, illegal aliens who self-deport using the CBP Home App can receive a $3,000 exit bonus.



Illegal aliens should take advantage of this… pic.twitter.com/AKQZChPYfZ — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 22, 2025

En marzo, la administración de Trump relanzó la aplicación llamada CBP Home para facilar a las personas la autodeportación. Durante la administración de Joe Biden, se había utilizado una app llamada CBO One para permitir a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos.

En mayo, anunciaron la “asistencia de viaje” y el pago de 1,000 dólares a los migrantes que usen la aplicación para “autodeportarse”, calificando la estrategia como una “oportunidad histórica para que los extranjeros ilegales reciban apoyo financiero y de viaje para el regreso a su país de origen.

$3,000 TO LEAVE NOW.



In addition to a free flight home, illegal aliens can sign up to self-deport through the CBP Home app by the end of the year to receive a $3,000 stipend once they return.



If you do not self-deport, we will find you, we will arrest you, and you will never be… pic.twitter.com/aPouoh0Ouu — Homeland Security (@DHSgov) December 22, 2025

En ese momento, el gobierno estadounidense calculó que la aplicación reduciría los costos de una deportación en aproximadamente 70%, incluso con el pago de ayuda. El costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular era de 17,121 dólares.

