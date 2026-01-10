Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Estados Unidos lanzó ataques "a gran escala" contra el Estado Islámico en Siria

Es una respuesta directa al ataque mortal de ISIS contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira.
sáb 10 enero 2026 03:44 PM
AFP__20260110__92B68ZT__v1__JPEG__UsAnnouncesLargeScaleStrikesAgainstIsInSyria.jpg
Estados Unidos ha confirmado la realización de ataques a gran escala contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, como parte de su respuesta a un ataque que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y un traductor en diciembre en ese país. (Comando Central de Estados Unidos (Centcom))

Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques "a gran escala" contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, una nueva represalia tras una ofensiva en diciembre que mató a tres estadounidenses en ese país, informó el sábado Comando Central estadounidense.

Publicidad

"Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria" y fue parte de la operación Hawkeye, que fue lanzada "como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira" el 13 de diciembre, indicó el Comando Central estadounidense en X.

Publicidad

Tags

Siria ISIS

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad