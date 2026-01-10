Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques "a gran escala" contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, una nueva represalia tras una ofensiva en diciembre que mató a tres estadounidenses en ese país, informó el sábado Comando Central estadounidense.
Estados Unidos lanzó ataques "a gran escala" contra el Estado Islámico en Siria
Es una respuesta directa al ataque mortal de ISIS contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira.
sáb 10 enero 2026 03:44 PM
"Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria" y fue parte de la operación Hawkeye, que fue lanzada "como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira" el 13 de diciembre, indicó el Comando Central estadounidense en X.
