Estos 5 países de Europa pagan más impuestos que en México, donde el ISR puede superar el 50%

Países de Europa con ISR más alto

El ISR se aplica sobre los ingresos de la población, con frecuencia se realiza a través de sistemas tributarios progresivos, con los cuales se aplican tasas dependiendo del nivel de ganancias. De tal manera que conforme crezcan los ingresos de una persona, también subirá la tasa impositiva y pagará más impuestos.

Países de Europa son los que predominan las listas con el ISR más alto, los cuales tienen los siguientes rangos:

Suecia

Los ingresos de hasta 625.800 coronas suecas están sujetos a impuestos municipales entre el 32% y el 34%, dependiendo de la región. El promedio es 32%

Aquellos que superen este monto, serán gravados con una tasa nacional adicional de 20%

En el caso de no residentes que trabajan en Suecia para un empleador sueco o un empleador extranjero con un establecimiento permanente en Suecia pagan un tipo fijo del 25 % en origen.

Dicho de otra manera, la tasa impositiva máxima en Suecia suele rondar entre el 52% en 2025.

Dinamarca

De acuerdo con Trading Economics, el indicador máximo más reciente de ISR en Dinamarca fue de 55.9%. En 2026, el máximo puede ser de 57% según PwC.

Finlandia

El ISR mayor reportado fue de 57.65%, comprendido con una tasa nacional y una municipal.

Clasificación de los países europeos de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de 2024. (Tax Foundation , Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2024)

Países Bajos

La tasa señalada en Trading Economics es de 49.5%

Francia

La tasa de ISR en Francia son progresivos hasta 45%, pero puede tener recargos adicionales de 3% sobre la parte de la renta que exceda de 250,000 euros (EUR) para una persona soltera y 500.000 EUR para una pareja sujeta a tributación conjunta y del 4% para la renta que exceda de 500.000 EUR para una persona soltera y 1 millón de EUR para una pareja sujeta a tributación conjunta, según PwC y Trading Economics.

Austria

La tasa señalada en Trading Economics y PwC es de 55%, el máximo para ingresos por encima de 1,000.000 euros.

