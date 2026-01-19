En México, el rango máximo para establecer el pago del impuesto sobre la renta (ISR) es de 35% sobre los ingresos de las personas trabajadoras. A pesar de sonar alto, en otros países las tasas superan el 50%, debido a que tiene un sistema progresivo que alcanza hasta estos límites.
Estos 5 países de Europa pagan más impuestos que en México, donde el ISR puede superar el 50%
El impuesto sobre la renta (ISR) es el impuesto que grava los ingresos generados para destinarlo al presupuesto público. En México, se cobra tanto a personas físicas como morales mediante los sueldos, salarios u honorarios de los trabajadores, y de las ganancias de las empresas.
Mientras tanto, en otros países, existe una división entre los impuestos sobre la renta personal y el corporativo, que se aplica en las empresas.
El Artículo 31 de la Constitución Mexicana establece que los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, de la federación, del estado y municipio en los que residan, y una manera es con el ISR.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de hacer su cobro a los contribuyentes para destinarlo a la prestación de servicios públicos como educación, salud, alumbrado público, seguridad, pagar la nómina de servidores públicos como diputados, senadores, gobernantes, médicos, profesores, policías o militares.
Países de Europa con ISR más alto
El ISR se aplica sobre los ingresos de la población, con frecuencia se realiza a través de sistemas tributarios progresivos, con los cuales se aplican tasas dependiendo del nivel de ganancias. De tal manera que conforme crezcan los ingresos de una persona, también subirá la tasa impositiva y pagará más impuestos.
Países de Europa son los que predominan las listas con el ISR más alto, los cuales tienen los siguientes rangos:
Suecia
Los ingresos de hasta 625.800 coronas suecas están sujetos a impuestos municipales entre el 32% y el 34%, dependiendo de la región. El promedio es 32%
Aquellos que superen este monto, serán gravados con una tasa nacional adicional de 20%
En el caso de no residentes que trabajan en Suecia para un empleador sueco o un empleador extranjero con un establecimiento permanente en Suecia pagan un tipo fijo del 25 % en origen.
Dicho de otra manera, la tasa impositiva máxima en Suecia suele rondar entre el 52% en 2025.
Dinamarca
De acuerdo con Trading Economics, el indicador máximo más reciente de ISR en Dinamarca fue de 55.9%. En 2026, el máximo puede ser de 57% según PwC.
Finlandia
El ISR mayor reportado fue de 57.65%, comprendido con una tasa nacional y una municipal.
Países Bajos
La tasa señalada en Trading Economics es de 49.5%
Francia
La tasa de ISR en Francia son progresivos hasta 45%, pero puede tener recargos adicionales de 3% sobre la parte de la renta que exceda de 250,000 euros (EUR) para una persona soltera y 500.000 EUR para una pareja sujeta a tributación conjunta y del 4% para la renta que exceda de 500.000 EUR para una persona soltera y 1 millón de EUR para una pareja sujeta a tributación conjunta, según PwC y Trading Economics.
Austria
La tasa señalada en Trading Economics y PwC es de 55%, el máximo para ingresos por encima de 1,000.000 euros.
ISR en México
México también aplica una tasa tributaria progresiva, la cual va de 1.92% a 35%. Los rangos de ingresos son los que determinan la tasa, y corresponden a la siguiente tabla de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2026: