India, un aliado inesperado de Latinoamérica para hacer frente a Estados Unidos

En los años 50 era un país recién nacido después de 190 años de control británico sobre su territorio, bastante pobre por demás, y ahora se ubica como la cuarta economía mundial. En el último decenio, según el Banco Mundial, el PIB de India ha crecido de manera sostenida por encima del 6%, excepto en 2020 por la pandemia de covid.

Además, con más de 1,400 millones de habitantes, superó a China como la nación más poblada del planeta. Es decir, más de 1,000 millones de consumidores potenciales.

Expertos sostienen que en el nuevo panorama de comercio internacional, sometido a la turbulencia de los aranceles que Trump esgrime a gusto y disgusto, a Latinoamérica le urge encontrar alianzas que oxigenen sus posibilidades. “En un escenario comercial y político global más tensionado y más desafiante, América Latina tiene que buscar una mayor diversificación”, sostiene Florencia Rubiolo, investigadora de relaciones económicas y políticas entre América del Sur y el Este asiático para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Así, agrega la experta, la región evitaría “quedar atrapada en una competencia entre dos de los grandes poderes donde nosotros no tenemos un rol de decisión, ahí somos sujetos pasivos”.

¿Está Latinoamérica realmente atrapada entre Estados Unidos y China? En esta idea no hay consenso. Hari Seshasayee, investigador del Observer Research Foundation, un think tank que examina la política doméstica y exterior de India, asegura en conversación con CONNECTAS que “Brasil es un buen ejemplo de cómo los países latinoamericanos pueden pilotear las presiones que ejerce Estados Unidos sin renunciar a los vínculos comerciales con China”, su principal aliado comercial hoy. Brasil, justamente, es el país de la región que sostiene las relaciones más estrechas con India gracias a la comunidad que forjaron junto con Rusia, China y Sudáfrica (los llamados BRICS).