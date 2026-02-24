Un robo, huelgas y fraudes: las razones de la renuncia de la presidenta del Louvre

¿Por qué renunció?

Laurence Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, aseguró días después del robo durante una comparecencia en el Senado que había presentado su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la había rechazado.

El presidente francés sí aceptó ahora su dimisión, que consideró como un "acto de responsabilidad" cuando el museo necesita "calma y un nuevo impulso fuerte para llevar a cabo grandes proyectos de seguridad, de modernización", indicó la presidencia francesa en un comunicado.

Macron "le agradeció su labor y su compromiso de estos últimos años" y le confió una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 "sobre la cooperación entre los grandes museos de los países implicados", agrega la nota.

Des Cars alertó en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre la situación y el estado del museo, pero fue el rápido robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX quien confirmó todos los temores y llevó el caso a las portadas de los medios internacionales.

Unos ladrones irrumpieron a plena luz del día en el mundialmente famoso museo, ayudados de un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las joyas, que siguen sin aparecer. Los cuatro sospechosos de perpetrar el robo fueron detenidos.

El plan "Louvre-Nuevo Renacimiento", presentado por Macron en enero de 2025, busca responder a los problemas y prevé además la creación de una nueva entrada para 2031, máxime cuando la pirámide inaugurada en 1988, actual acceso, se considera "estructuralmente obsoleta".