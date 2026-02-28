Estados Unidos ataca a Irán en vivo: últimas noticias tras la muerte de Alí Jemeneí
-
EU e Israel atacan Irán
Estados Unidos e Israel anunciaron el sábado ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí.
"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Donald Trump en un mensaje a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".
-
Contraataque de Irán
En su contraataque, misiles iraníes alcanzaron varias capitales de los países del golfo Pérsico, con un saldo inicial de al menos un muerto.
Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.
-
Civiles: las víctimas
La cifra de muertos y afectaciones relacionadas al ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán comienza a incrementarse con el paso de las horas, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el lanzamiento de misiles en contra de Teherán la madrugada de este sábado.
Al menos 81 estudiantes murieron en una escuela de niñas en la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un alto cargo provincial citado por medios estatales.
"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela de educación primaria de niñas en el condado de Minab, 81 alumnos murieron hasta ahora y otras 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.
-
El mundo reacciona a los ataques
El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales, que reflejan una gran inquietud por el riesgo de una escalada regional.
Rusia denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní, "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".
China advirtió contra una escalada en Oriente Medio y pidió "el cese inmediato de las acciones militares" y la reanudación del diálogo.
-
"Operación Furia Épica": el nombre del ataque de Estados Unidos sobre Irán
Estados Unidos bautizó su ataque contra objetivos militares en Irán como "Operación Furia Épica", anunció el sábado el Departamento de Defensa.
El Pentágono anunció el nombre en una publicación en redes sociales junto a un emoticono de la bandera estadounidense. Sin embargo, no dio más detalles de la operación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su ejército buscaba destruir la capacidad naval y los sistemas de misiles de Irán.
-
Embajadas de México en Medio Oriente emiten alertas tras ataques de EU-Israel contra Irán
Representaciones diplomáticas de México en Medio Oriente y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron este sábado alertas y recomendaciones para los ciudadanos mexicanos en la región luego de la escalada militar provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra bases estadounidense.
El conflicto se intensificó tras bombardeos dirigidos contra instalaciones y liderazgo iraní, lo que desencadenó represalias con misiles y drones contra objetivos en varios países de la región, elevando el riesgo de una confrontación regional de mayor escala.
La embajada mexicana en Israel advirtió que los riesgos de seguridad en Medio Oriente aumentaron e instó a los ciudadanos mexicanos a permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y reforzar sus medidas de protección.
-
Israel da por muerto al líder iraní Jamenei
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a "derrocar" el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.
"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.
"Tenemos la sensación" de que los informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.
-
Los bombardeos van a continuar, dice Trump
El presidente Donald Trump dijo el sábado que los bombardeos estadounidenses sobre Irán continuarán mientras sea necesario y que el asesinato del líder supremo del país ofrece a los iraníes su "mayor oportunidad" para tomar el poder.
"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo", publicó Trump en su plataforma Truth Social.
La muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que Teherán aún no ha confirmado, "es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", afirmó Trump en su comunicado.
-
Cierran el estrecho de Ormuz
Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.
Según la Agencia Internacional de Energía, el estrecho de Ormuz es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio de energía. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.
El 82% del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia. China, India, Japón y Corea del Sur absorben casi el 70% de ese volumen, por lo que un cierre elevaría precios y pondría en riesgo su suministro.
-
Piden derrocar al gobierno iraní
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este sábado a los iraníes a "derrocar al régimen", tras decir que ve "muchos indicios" de que el guía supremo Alí Jamenei haya muerto en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán.
"Ahora es el momento de unirse para una misión histórica, ciudadanos de Irán (...) Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro", dijo Netanyahu en un discurso televisado.
-
Estados Unidos presume drones de bajo costo y cero bajas militares tras ataque a Irán
El ejército estadounidense dijo este sábado que utilizó drones de un solo uso por primera vez en combate contra Irán, lo que señala la adopción por parte del ejército más poderoso del mundo de una tecnología que ha cobrado protagonismo en la guerra entre Ucrania y Rusia.
"La Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó drones de ataque de bajo coste y un solo uso por primera vez en combate", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado publicado en X.
-
Alerta la ONU por escalada de violencia
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el sábado que la acción militar en Oriente Medio amenaza con generar más inestabilidad en la región, después de que Estados Unidos e Israel atacarán Irán y Teherán tomara represalias.
"La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo", dijo Guterres en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
-
Se reportan más explosiones en Emiratos, Baréin y Catar
Residentes y corresponsales de la agencia AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon más explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.
Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar "fue blanco de 44 misiles y ocho drones", en un ataque que causó "ocho heridos, uno de ellos en estado crítico".
Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.
Y el aeropuerto de Dubai, también en Emiratos, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un "incidente".
-
Trump confirma la muerte del líder iraní
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras un ataque a gran escala lanzado contra la república islámica, que incendió la región.
En las calles de Teherán, las primeras informaciones de la muerte de Jamenéi, el líder absoluto de Irán desde 1989, se recibieron con aplausos y gritos de alegría, según dijeron testigos.
"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.
-
Iraníes celebran el anuncio de la muerte de Jamenei
Numerosos iraníes tomaron las calles para celebrar con gritos y música las informaciones de que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en la operación de Estados Unidos e Israel.
"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió en su red social el presidente estadounidense, Donald Trump, una aseveración no confirmada desde Teherán.
Sin embargo, videos en Telegram verificados por la agencia AFP mostraron a iraníes con música a todo volumen, celebrando, aplaudiendo y haciendo sonar los cláxones de sus vehículos.
Las celebraciones empezaron incluso antes del anuncio de Trump, cuando aparecieron otras informaciones de la muerte de Jamenei, poco después de las 23H00 locales (19H30 GMT), según varios testigos y grabaciones de audio.
-
Mueren familiares de Alí Jamenei
Los medios iraníes anunciaron este domingo la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo Alí Jamenei en los ataques israelíes y estadounidenses contra la república islámica.
"Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", escribió la agencia de noticias Fars, información replicada por otros medios iraníes.
-
EU e Israel defienden ataques
Estados Unidos e Israel defendieron el sábado sus ataques contra Irán, que calificó las muertes de civiles resultantes de "crimen de guerra" durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
"La comunidad internacional ha afirmado durante mucho tiempo un principio simple y necesario: Irán no puede tener un arma nuclear", dijo el embajador estadounidense Mike Waltz, señalando resoluciones anteriores de la ONU ignoradas por Teherán.
"Ese principio no es una cuestión de política, es una cuestión de seguridad global y, con ese fin, Estados Unidos está tomando acciones legales", añadió.
-
Continúan ataques contra Irán
El ejército israelí afirmó que la madrugada de este domingo lanzó una serie de ataques contra instalaciones iraníes de misiles balísticos y defensa aérea, mientras explosiones se oían en Teherán.
Las fuerzas israelíes iniciaron "una nueva serie de ataques contra el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní", según un comunicado militar.
Entre tanto, potentes detonaciones, cuyo origen no está claro por el momento, resonaron durante la madrugada en Teherán.
-
Luto en Irán
Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05H00 locales (01H30 GMT) el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.
El país decreta 40 días de luto y 7 días festivos tras la muerte del líder.