Estados Unidos ataca a Irán en vivo: últimas noticias tras la muerte de Alí Jemeneí

Estados Unidos e Israel anunciaron el sábado ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Donald Trump en un mensaje a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

