Estados Unidos e Israel atacan Irán, que responde con misiles contra Jerusalén

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

En este mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

Trump admitió que sus fuerzas pueden "sufrir bajas" en esta operación.

"Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos sufrir bajas", dijo Trump en una alocución en la que anunció la ofensiva.

El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un "ataque preventivo" contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán para "eliminar la amenaza existencial" que representa la república islámica.

"Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán", afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

De acuerdo con el primer ministro, la "acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

Las fuerzas iraníes de seguridad desplegaron este sábado un importante dispositivo en Teherán, donde varias calles están bloqueadas alrededor del barrio donde se encuentra la residencia del guía supremo de la república islámica, Ali Jamenei, constató un periodista de la AFP.

Era posible ver, sin embargo, una densa columna de humo del barrio de Pasteur, donde están localizadas la residencia del guía supremo y la presidencia del país, en el centro de la capital iraní.

Testigos en el lugar declararon a la AFP haber oído tres explosiones en la zona.