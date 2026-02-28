Estados Unidos e Israel atacan Irán, que responde con misiles contra Jerusalén

Estados Unidos e Israel anunciaron el sábado ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí.
En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.
"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".
El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un "ataque preventivo" contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán para "eliminar la amenaza existencial" que representa la república islámica.
"Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán", afirmó Netanyahu en un mensaje en video.
De acuerdo con el primer ministro, la "acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".
Las fuerzas iraníes de seguridad desplegaron este sábado un importante dispositivo en Teherán, donde varias calles están bloqueadas alrededor del barrio donde se encuentra la residencia del guía supremo de la república islámica, Ali Jamenei, constató un periodista de la AFP.
Era posible ver, sin embargo, una densa columna de humo del barrio de Pasteur, donde están localizadas la residencia del guía supremo y la presidencia del país, en el centro de la capital iraní.
Testigos en el lugar declararon a la AFP haber oído tres explosiones en la zona.
"La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles", señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles.
Según la agencia Isna, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó Irna.
Fars informó también de explosiones en varias ciudades del país tras las registradas en la capital.
Entre las localidades mencionadas figuran Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro de Irán, así como Karaj, al oeste de Teherán.
De inmediato, el departamento de aviación civil iraní anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nueva orden.
El acceso a Internet estaba cortado este sábado en Irán, tras el lanzamiento de una nueva campaña militar de Estados Unidos e Israel, según la web especializada Netblocks.
"Las redes de datos muestran un apagón casi total de internet en Irán en este mismo momento", indicó Netblocks en sus redes sociales.
El portal precisó que el corte observado "es similar a las medidas empleadas durante el conflicto del año pasado con Israel", en junio.
Respuesta iraní
El ejército israelí anunció que había detectado este sábado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica.
"Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel", dijo el ejército en un comunicado. Un mensaje fue enviado a los celulares de la población les urgía a refugiarse.
Periodistas de la AFP escucharon varias explosiones sobre Jerusalén este sábado, luego de la activación de las sirenas de ataque aéreo.
Además, se escucharon explosiones en Emiratos Árabes, Kuwait y Baréin, todos países que alojan bases aéreas estadounidenses.
Irán y Estados Unidos llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra.
Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.
El 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.
En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica.
Trump amenazó entonces con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní.
En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica.
Estados Unidos se sumó a la operación militar de su aliado, atacando tres sitios nucleares iraníes.