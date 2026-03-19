Estos ataques plantean el riesgo de una implicación directa de los países del Golfo atacados por Irán desde el inicio del conflicto por tener bases estadounidenses y los precios del petróleo se dispararon.

Ras Laffan, la joya de la corona para Qatar

Ras Laffan, en el norte de Qatar, es el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo y ha sido blanco de varios ataques de Irán desde el comienzo de la guerra.

El jueves la empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, reportó "daños considerables" por ataques que provocaron incendios, ahora controlados.

Qatar, que es el segundo exportador mundial de GNL, afirmó que el bombardeo de su infraestructura "prueba" que la República Islámica no sólo ataca intereses de Estados Unidos.

Los ataques en la región "cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en un comunicado.

El CEO de Qatar Energy y ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, dijo este jueves que los daños provocados por los ataques iraníes han eliminado el 17% de la capacidad de exportación de GNL, lo que puede provocar una pérdida anual estimada de 20,000 millones de dólares.

"La reparación de los daños sufridos por las instalaciones de GNL llevará entre tres y cinco años. El impacto se sentirá en China, Corea del Sur, Italia y Bélgica", declaró Al Kaabi, en un comunicado.

La escala de los daños causados por los ataques ha hecho que la región retroceda de 10 a 20 años, dijo Al-Kaabi antes en una entrevista con la agencia Reuters.

El ministro añadió en el comunicado que debido a esta situación el país se ve obligado a declarar "fuerza mayor" durante hasta cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo, un término legal que le permite incumplir los contratos de exportación de gas que tiene firmados por causas ajenas a su competencia.

“Establecido en 1996, el puerto abarca una superficie de 56 kilómetros cuadrados y está diseñado como una instalación de exportación para el gas procedente del North Field, incluyendo gas natural licuado (GNL), gas licuado de petróleo (GLP), condensados, productos derivados del petróleo y azufre”, indica QatarEnergy sobre esta instalación en su sitio web.

South Pars, un yacimiento compartido por Irán y Qatar

South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo y atacada el miércoles por Israel, abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de Irán.

Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron.

Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos "no sabía nada" del ataque israelí, amenazó con destruir "la totalidad del yacimiento" de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar.

Qatar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

QatarEnergy estima que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

Qatar tiene contratos de compraventa de GNL a largo plazo con la petrolera francesa Total, la británica Shell, la india Petronet, la china Sinopec y la italiana Eni, entre otras.