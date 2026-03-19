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Seis potencias petroleras están en zonas de guerra y ponen en riesgo 35% del suministro mundial

El conflicto ya presiona los precios del crudo y amenaza rutas clave como el Estrecho de Ormuz, elevando la probabilidad de disrupciones en el suministro global.
jue 19 marzo 2026 05:55 AM
Seis de los diez países con mayor producción petrolera mundial están en guerra
El mundo produce alrededor de 105 millones de barriles de petróleo por día. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

La gran parte de los países con mayor producción de petróleo en el mundo se encuentran actualmente en un conflicto bélico, lo que puede acrecentar el riesgo de tener una disponibilidad limitada de hidrocarburos.

Puntualmente se trata de las naciones de Arabia, Rusia, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que aceleraron sus conflictos armados luego del ataque de Estados Unidos a Israel a Irán el pasado 28 de febrero.

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La producción mundial de petróleo crudo ronda los 105 millones de barriles diarios, de los cuales cerca de dos terceras partes se concentran en apenas diez países. De ese grupo, seis enfrentan conflictos, lo que implica que alrededor del 35% de la producción global está en zonas de riesgo, explicó Mario Govea, director general de Howell Consultores.

“Aquí lo interesante es que dos tercios de la producción mundial está concentrada en estos 10 países que son 70 millones de barriles por día; y seis de los 10 países se encuentran expuestos en conflictos bélicos que están en desarrollo y esto nos habla de la magnitud del problema”, explicó durante su participación en un conversatorio organizado por Onexpo Nacional.

Si a esos seis países se suma Estados Unidos que, si bien no enfrenta ataques armados en su territorio, sí participa en el conflicto con Irán, el nivel de riesgo sobre la producción global se incrementa.

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Otros riesgos

El ataque contra Irán que inició a finales de febrero ya ha dejado consecuencias importantes; inicialmente ha elevado de manera significativa los precios del petróleo, llevándolo a máximos de hasta 120 dólares por barril.

La volatilidad en el precio del crudo ha generado incrementos en los precios de los combustibles. Por ejemplo, en México se ha incrementado de manera importante el diésel y de la gasolina premium; la regular, si bien tiene un ligero aumento, se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro como lo establece el Pacto Gasolinero firmado por el Gobierno Federal y los empresarios del sector.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda tuvo que activar un estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del diésel el pasado viernes, el cual contempla un subsidio de 2.59 pesos menos que el consumidor no tiene que pagar por cada litro que compra.

Expansión publicó el pasado martes que, cuando inició el conflicto el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; pero para el 17 de marzo ya alcanzaba los 28.18 pesos, un incremento puntual de 1.95 pesos por litro.

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Menor disponibilidad

La Agencia Internacional de Energía (IEA) también considera que este contexto afecte directamente la oferta mundial del petróleo hasta en ocho millones de barriles diarios, como resultado de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

El Informe del Mercado Petrolero de la IEA, correspondiente a marzo, advierte que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor disrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Esta situación se agrava por la limitada capacidad disponible para sortear esta vía marítima y el llenado de los depósitos de almacenamiento.

En medio de la crisis, países no pertenecientes a la OPEP+, como Rusia, están sumando su producción al mercado global para hacer frente a la demanda.

“Se prevé que la oferta mundial de petróleo se desplome en ocho millones de barriles diarios en marzo, si bien las restricciones en Oriente Medio se verán parcialmente compensadas por una mayor producción de productores no pertenecientes a la OPEP+, Kazajistán y Rusia, tras las interrupciones sufridas a principios de año”, apunta el informe.

Aunque los efectos de mercado dependerán de la duración del conflicto armado, la IEA sigue estimando que para este año la demanda mundial del petróleo aumente en 1.1 millones de barriles diarios para este año, cuya producción provendrá de países no pertenecientes a la OPEP+.

De momento, la agencia acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para hacer frente a la demanda y la volatilidad de los precios. Y Estados Unidos autorizó la venta de petróleo de Rusia para ayudar a la disponibilidad del mercado.

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Petróleo

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