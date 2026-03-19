Seis potencias petroleras están en zonas de guerra y ponen en riesgo 35% del suministro mundial

Menor disponibilidad
La Agencia Internacional de Energía (IEA) también considera que este contexto afecte directamente la oferta mundial del petróleo hasta en ocho millones de barriles diarios, como resultado de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz.
El Informe del Mercado Petrolero de la IEA, correspondiente a marzo, advierte que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor disrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Esta situación se agrava por la limitada capacidad disponible para sortear esta vía marítima y el llenado de los depósitos de almacenamiento.
En medio de la crisis, países no pertenecientes a la OPEP+, como Rusia, están sumando su producción al mercado global para hacer frente a la demanda.
“Se prevé que la oferta mundial de petróleo se desplome en ocho millones de barriles diarios en marzo, si bien las restricciones en Oriente Medio se verán parcialmente compensadas por una mayor producción de productores no pertenecientes a la OPEP+, Kazajistán y Rusia, tras las interrupciones sufridas a principios de año”, apunta el informe.
Aunque los efectos de mercado dependerán de la duración del conflicto armado, la IEA sigue estimando que para este año la demanda mundial del petróleo aumente en 1.1 millones de barriles diarios para este año, cuya producción provendrá de países no pertenecientes a la OPEP+.
De momento, la agencia acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para hacer frente a la demanda y la volatilidad de los precios. Y Estados Unidos autorizó la venta de petróleo de Rusia para ayudar a la disponibilidad del mercado.