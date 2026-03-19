Seis potencias petroleras están en zonas de guerra y ponen en riesgo 35% del suministro mundial

Otros riesgos

El ataque contra Irán que inició a finales de febrero ya ha dejado consecuencias importantes; inicialmente ha elevado de manera significativa los precios del petróleo, llevándolo a máximos de hasta 120 dólares por barril.

La volatilidad en el precio del crudo ha generado incrementos en los precios de los combustibles. Por ejemplo, en México se ha incrementado de manera importante el diésel y de la gasolina premium; la regular, si bien tiene un ligero aumento, se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro como lo establece el Pacto Gasolinero firmado por el Gobierno Federal y los empresarios del sector.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda tuvo que activar un estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del diésel el pasado viernes, el cual contempla un subsidio de 2.59 pesos menos que el consumidor no tiene que pagar por cada litro que compra.

Expansión publicó el pasado martes que, cuando inició el conflicto el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; pero para el 17 de marzo ya alcanzaba los 28.18 pesos, un incremento puntual de 1.95 pesos por litro.