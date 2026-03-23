Un avión militar se estrella en Colombia con 125 personas a bordo y deja por lo menos un muerto

De acuerdo con un balance preliminar, al menos 48 heridos fueron "rescatados", afirmó el comandante de la Fuerza Aaeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, que no confirmó un número de víctimas fatales.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que fue un "accidente horroroso que no debió haber sucedido" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro.

"Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde dijo que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.