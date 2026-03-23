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Internacional

Un avión militar se estrella en Colombia con 125 personas a bordo y deja por lo menos un muerto

La aeronave del tipo Hércules chocó poco después de despegar cerca de la frontera con Ecuador por causas aún desconocidas.
lun 23 marzo 2026 01:25 PM
Personas y soldados se encuentran cerca de los escombros de un Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue, en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 23 de marzo de 2026.
Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. (FOTO: DANIEL ORTIZ/AFP)

Un avión militar se estrelló este lunes en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en un mensaje en redes sociales que una persona falleció, 77 fueron enviadas a hospitales y aún hace falta determinar el estado de 43.

La aeronave Hércules se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera con Ecuador, por causas que aún se desconocen. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

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De acuerdo con un balance preliminar, al menos 48 heridos fueron "rescatados", afirmó el comandante de la Fuerza Aaeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, que no confirmó un número de víctimas fatales.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que fue un "accidente horroroso que no debió haber sucedido" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro.

"Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde dijo que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

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Colombia Accidentes Avión

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