Irán lleva la guerra al Golfo y escala su rivalidad con las monarquías petroleras

La república islámica ataca aeropuertos, bases militares, instalaciones energéticas y zonas residenciales del Golfo, donde hay bases estadounidenses.

El miércoles Irán atacó Ras Laffan, el complejo de procesamiento de gas más grande de la región, después de que las instalaciones de su yacimiento de gas South Pars fueran, según informes, alcanzadas por ataques israelíes.

Las potencias del Golfo están furiosas con las represalias iraníes, que sufren de pérdidas millonarias no solo por el freno a sus exportaciones de combustibles debido al cierre del Estrecho de Ormuz, sino también por las cancelaciones de eventos importantes, como algunos Grandes Premios de Fórmula 1. Por lo que evalúan como responder a Irán.

Las autoridades saudíes han condenado los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico como “reprensibles”. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, dijo el jueves que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán tras los ataques contra dos ferias en Riad.

“El reino no va a ceder ante la presión y, al contrario, esta presión resultará contraproducente”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa, donde aseguró que la poca confianza que existía hacia Irán se había hecho añicos.

Estados Unidos anunció el jueves la aprobación de ventas de armas por 16,460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la guerra con Irán.

Arabia Saudita e Irán: una rivalidad histórica

La importancia del Golfo Pérsico e Irán aumentó en el siglo XX gracias al descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en esta zona. Reino Unido y Estados Unidos tenían una enorme influencia en la región, gracias a su buena relación con Arabia Saudita e Irán.

La administración de Richard Nixon en Estados Unidos mostró preferir al régimen del sha Mohammad Reza Pahlavi, más abierto a la influencia occidental que la monarquía saudí.