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Al igual que Trump, Argentina declara al CJNG como "organización terrorista"

El presidente de Argentina, Javier Milei, sigue los pasos de su homólogo de Estados Unidos y su principal socio económico, sobre la designación del CJNG como "organización terrorista".
vie 27 marzo 2026 08:24 AM
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La imagen corresponde al 21 de marzo de 2026 durante la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en un centro deportivo y cultural en Budapest, Hungría. (Foto: AFP )

El gobierno del presidente Javier Milei de Argentina anunció que declaró al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México como una "organización terrorista", una decisión en línea con Estados Unidos, su principal socio geopolítico.

La Oficina de Milei dijo que esta medida se inscribe "en el marco de compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

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De acuerdo con un comunicado, la inclusión del CJNG en el registro argentino de personas y entidadas vinuladas a actos terroristas y su financiamiento "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros".

A la vez, "protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos" y refuerza la cooperación con otros países que hayan designado a este cártel "organización terrorista", agregó el texto.

En febrero de 2025 Estados Unidos designó al CJNG y a otros seis grupos criminales trasnacionales de México, El Salvador y Venezuela, como "organizaciones terroristas extranjeras", como parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico.

En su comunicado, la Oficina de Milei subraya que el CJNG surgió en julio de 2010 y se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, Estados Unidos y al menos 40 países, entre ellos Argentina.

Su líder y fundador, Nemesio "El Mencho" Oseguera, murió en febrero en una operación en México con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura.

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El gobierno de Milei ya ha designado organizaciones terroristas a entidades consideradas de la misma manera por Estados Unidos, como las ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo yihadista palestino Hamás y la Fuerza Quds iraní.

El CJNG nació en en Sinaloa, tras la muerte de Ignacio Coronel, alias “Nacho”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa , abatido por fuerzas federales en julio de 2010, en el marco de la Guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo federal, confirmó el gobierno en un comunicado oficial. Su muerte cierra la trayectoria criminal de uno de los capos más buscados del país, cuyo perfil llamó la atención desde sus inicios por haber pasado de las filas policiales al liderazgo de una de las organizaciones más violentas de México.

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El 20 de enero de 2025, el presidente de EU, Donald Trump declaró lo siguiente:

“Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”, dijo durante la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).

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Javier Milei CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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