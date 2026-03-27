De acuerdo con un comunicado, la inclusión del CJNG en el registro argentino de personas y entidadas vinuladas a actos terroristas y su financiamiento "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros".

A la vez, "protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos" y refuerza la cooperación con otros países que hayan designado a este cártel "organización terrorista", agregó el texto.

En febrero de 2025 Estados Unidos designó al CJNG y a otros seis grupos criminales trasnacionales de México, El Salvador y Venezuela, como "organizaciones terroristas extranjeras", como parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico.

En su comunicado, la Oficina de Milei subraya que el CJNG surgió en julio de 2010 y se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, Estados Unidos y al menos 40 países, entre ellos Argentina.

Su líder y fundador, Nemesio "El Mencho" Oseguera, murió en febrero en una operación en México con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura.