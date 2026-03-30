Un tiroteo escolar en Argentina deja un estudiante de 13 años muerto y ocho más heridos

Es un "momento muy, muy triste y muy conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico, que hoy perdió la vida", dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, en una conferencia de prensa horas después del incidente al referirse a la víctima por su nombre.

El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.

"No registra antecedentes, no tuvimos intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar", dijo de él Cococcioni. "Atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja", añadió.

"Lo que tenemos contrastado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar", prosiguió.

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable.

Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.

El arma que usó el agresor "presuntamente es una escopeta", dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

"Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

¿Qué otros tiroteos escolares han ocurrido en Argentina?

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16,000 habitantes.

En Argentina no suelen ocurrir este tipo de tiroteos. Los más recordados son los ocurridos en 2000 en la ciudad de Rafael Calzada, que dejó un muerto; y en 2004 en Carmen de Patagones, con tres fallecidos.

Ambos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

"Estos hechos cuesta mucho encontrarle explicación y mucho más cuando sucede en el ámbito escolar", dijo Cococcioni. "Esto es algo totalmente extraordinario, que nunca nos esperamos".