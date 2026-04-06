La gasolina rebasa los 4 dólares y complica a Trump en plena guerra con Irán

El aumento de los precios de ese combustible, que estaban por debajo de los 3 dólares a finales de febrero, representa otra mala noticia para el presidente Donald Trump después de lanzar ataques contra Irán.

Hasta el 30 de marzo, el último dato disponible, el precio promedio del galón de gasolina al minorista era de 4.126 dólares.

La última vez que su valor estuvo por encima de los 4 dólares fue en agosto de 2022, cuando se dispararon a 5 dólares en medio de la pandemia de covid-19 y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de acuerdo con la Administración de Información Energética.

¿En qué estados de EU la gasolina es más cara?

California es el estado donde cargar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5.9 dólares, de acuerdo con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en 5.5 dólares; y el estado de Washington, donde está en 5.3 dólares.

Los estados del centro del país son los que registran un dato menor, situándose algunos de ellos por debajo de los 3.5 dólares el galón.

¿Por qué los precios de la gasolina están en aumento?

Este nuevo repunte responde al bloqueo que Irán impone de facto en el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y gas mundiales.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referencia para Estados Unidos, subió un 1.86% hasta 113.62 dólares el barril en la apertura de las operaciones de este lunes, debido a la presión de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro energético mundial.

Trump dio un ultimátum a Irán para reabrir el paso que caduca el martes a las 18:00 (tiempo del centro de México). Si Teherán no acepta reabrir el estrecho, el presidente de Estados Unidos amenazó con destruir la infraestructura eléctrica y los puentes de la república islámica.