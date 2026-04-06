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La gasolina rebasa los 4 dólares y complica a Trump en plena guerra con Irán

El encarecimiento del combustible, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, revive una de las mayores presiones para los consumidores en Estados Unidos.
lun 06 abril 2026 04:55 AM
Los precios de la gasolina por encima de $6.00 se muestran en una estación Shell frente a la Refinería de Los Ángeles de Marathon Petroleum Corp el 2 de abril de 2026 en Carson, California.
California es el estado donde repostar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5.9 dólares, de acuerdo con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense. (FOTO: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

A principios de enero, la gasolina estaba en su nivel más bajo en años. Donald Trump tomaba todo el crédito por la disminución de los precios, una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses, y presumía el logro con un video en el que bailaba al ritmo de “Gasolina” del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Tres meses después y con una guerra contra Irán en curso, el escenario es muy distinto para el republicano.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se disparó por encima de los 4 dólares por galón, su nivel más alto en casi cuatro años, de acuerdo con los datos más recientes de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

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El aumento de los precios de ese combustible, que estaban por debajo de los 3 dólares a finales de febrero, representa otra mala noticia para el presidente Donald Trump después de lanzar ataques contra Irán.

Hasta el 30 de marzo, el último dato disponible, el precio promedio del galón de gasolina al minorista era de 4.126 dólares.

La última vez que su valor estuvo por encima de los 4 dólares fue en agosto de 2022, cuando se dispararon a 5 dólares en medio de la pandemia de covid-19 y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de acuerdo con la Administración de Información Energética.

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¿En qué estados de EU la gasolina es más cara?

California es el estado donde cargar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5.9 dólares, de acuerdo con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en 5.5 dólares; y el estado de Washington, donde está en 5.3 dólares.

Los estados del centro del país son los que registran un dato menor, situándose algunos de ellos por debajo de los 3.5 dólares el galón.

¿Por qué los precios de la gasolina están en aumento?

Este nuevo repunte responde al bloqueo que Irán impone de facto en el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y gas mundiales.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referencia para Estados Unidos, subió un 1.86% hasta 113.62 dólares el barril en la apertura de las operaciones de este lunes, debido a la presión de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro energético mundial.

Trump dio un ultimátum a Irán para reabrir el paso que caduca el martes a las 18:00 (tiempo del centro de México). Si Teherán no acepta reabrir el estrecho, el presidente de Estados Unidos amenazó con destruir la infraestructura eléctrica y los puentes de la república islámica.

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En un mensaje en cadena nacional, Trump sugirió que la guerra podría terminar en "dos o tres semanas", insistiendo en que Estados Unidos ha cumplido en gran medida sus objetivos.

¿Cómo afecta a los consumidores?

El director de inversiones de MassMutual Wealth, Daken Vanderburg, explicó a la cadena CNBC que los precios más altos de la energía actúan como un impuesto sobre los consumidores porque se extienden a través de muchos bienes y servicios.

Si la guerra y su interrupción son cortas, los consumidores se sumergirán en los ahorros y superarán los costos más altos. Pero un conflicto de mayor duración hará que los consumidores recorten sus gastos.

"Eso ralentiza el crecimiento y afecta al gasto, y lo hace con bastante rapidez", dijo Vanderburg.

La economía de los Estados Unidos, al igual que las economías de muchos otros países, está impulsada por el gasto de los consumidores, con casi dos tercios de la economía impulsada por los consumidores.

Si bien la economía se había ralentizado incluso antes del estallido de la guerra, dice que hay un factor de amortiguación para el consumidor estadounidense en comparación con la crisis del petróleo de la década de 1970, pues el país que depende mucho menos del petróleo importado que en aquel momento. Pero este cojín solo puede suavizar el golpe, no evitarlo por completo.

¿Cómo responden las empresas en Estados Unidos?

United Airlines y JetBlue aumentaron los precios del equipaje esta semana.

JetBlue dijo que a medida que aumentan los costos operativos, "evalúa regularmente cómo administrar esos costos mientras mantiene las tarifas base competitivas y continúa invirtiendo en la experiencia que nuestros clientes valoran".

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Amazon anunció un "recargo por combustible" del 3.5 % para los vendedores. La empresa insignia de Jeff Bezos describió el recargo como "significativamente más bajo" que los impuestos aplicados por otros principales operadores en un comunicado enviado a la cadena CNBC.

Los economistas dicen que la economía existente en forma de K está a punto de tener un fenómeno gemelo, donde los servicios indispensables (líneas aéreas, reparaciones de automóviles) y las empresas gigante, como JetBlue y Amazon, tienen más libertad para aumentar los precios.

Mientras tanto, las empresas más pequeñas y los servicios discrecionales están atrapados en un dilema entre subir los precios y ahuyentar a los clientes, o mantener los precios bajos mientras se sacrifican los márgenes.

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Precios de las gasolinas Estados Unidos Irán Rogelio Guerra

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