Tanto las autoridades iraníes, como otras voces, incluido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dicen que este tipo de ataques constituirían crímenes de guerra. Trump desestimó el lunes estos señalamientos.

"No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear", declaró a periodistas en la Casa Blanca.

¿Qué ha dicho Trump sobre los ataques a Irán?

En los últimos días, Trump ha elevado el nivel de sus amenazas contra Teherán. En un discurso a la Nación transmitido el 1 de abril, el mandatario estadounidense dijo que atacaría Irán hasta regresar al país asiático a la "Edad de Piedra, donde pertenecen”.

"Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno", dijo en Truth Social la mañana del Domingo de Pascua.

Estados Unidos tiene un plan para destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán antes de la medianoche del martes, dijo Trump el lunes en una conferencia de prensa.

"Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio", dijo en rueda de prensa.

"Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos", añadió.

Este martes fue más allá y amenazó a Irán con la muerte de su “civilización entera” en caso de no llegar a un acuerdo antes de la hora que puso como límite.

"Una civilización entera desaparecerá esta noche, para no volver jamás. No deseo que eso ocurra, pero es probable que suceda", publicó Trump en su red social Truth Social apenas 12 horas antes de que venciera el plazo.

¿Qué dice Irán?

Teherán respondió desafiante públicamente, y un comandante militar calificó las amenazas de Trump de “infundadas” y “delirantes”.