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Los ataques con los que Trump amenaza a Irán constituirían crímenes de guerra

El presidente de Estados Unidos dice que “una civilización puede morir” en Irán, si ambas partes no llegan a un acuerdo, algo que constituiría un crimen de guerra.
mar 07 abril 2026 04:16 PM
Un hombre se sienta entre edificios destruidos en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos el 6 de abril de 2026, en Teherán, Irán. Estados Unidos e Israel continúan su ataque conjunto contra Irán que comenzó el 28 de febrero. Irán tomó represalias disparando oleadas de misiles y drones contra Israel, y apuntando a aliados estadounidenses en la región.
Irán asegura que Estados Unidos e Israel ya iniciaron los ataques contra algunas infraestructuras críticas. (FOTO: MAJID SAEEDI/Getty Images)

Donald Trump dice que una "civilización entera puede morir" la noche de este martes si Irán no accede a reabrir el estrecho de Ormuz antes de que se cumpla el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense.

El republicano ha amenazado desde hace semanas con atacar toda la infraestructura eléctrica civil de Irán, así como destruir todos sus puentes, si los dos países no alcanzan un acuerdo satisfactorio para él antes de las 20:00 horas de este martes (18:00 tiempo del centro de México).

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Tanto las autoridades iraníes, como otras voces, incluido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dicen que este tipo de ataques constituirían crímenes de guerra. Trump desestimó el lunes estos señalamientos.

"No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear", declaró a periodistas en la Casa Blanca.

¿Qué ha dicho Trump sobre los ataques a Irán?

En los últimos días, Trump ha elevado el nivel de sus amenazas contra Teherán. En un discurso a la Nación transmitido el 1 de abril, el mandatario estadounidense dijo que atacaría Irán hasta regresar al país asiático a la "Edad de Piedra, donde pertenecen”.

"Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno", dijo en Truth Social la mañana del Domingo de Pascua.

Estados Unidos tiene un plan para destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán antes de la medianoche del martes, dijo Trump el lunes en una conferencia de prensa.

"Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio", dijo en rueda de prensa.

"Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos", añadió.

Este martes fue más allá y amenazó a Irán con la muerte de su “civilización entera” en caso de no llegar a un acuerdo antes de la hora que puso como límite.

"Una civilización entera desaparecerá esta noche, para no volver jamás. No deseo que eso ocurra, pero es probable que suceda", publicó Trump en su red social Truth Social apenas 12 horas antes de que venciera el plazo.

¿Qué dice Irán?

Teherán respondió desafiante públicamente, y un comandante militar calificó las amenazas de Trump de “infundadas” y “delirantes”.

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“Si se repiten los ataques contra objetivos no civiles, nuestra respuesta de represalia será mucho más contundente y a una escala mucho mayor”, advirtió Ebrahim Zolfaqari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, utilizado por las fuerzas armadas de Irán.

Irán informó este martes que Estados Unidos e Israel habían comenzado a atacar la infraestructura clave. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cometieron ataques a los ferrocarriles y puentes que dijo eran "utilizados por la Guardia Revolucionaria”.

"La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia", declaró el primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, en un mensaje en X.

¿Por qué constituirían crímenes de guerra?

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, denunció posibles "crímenes de guerra” si Trump cumplía su amenaza de destruir la infraestuctura crítica del país.

Cualquier ataque dirigido contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es "ilegal" e "inaceptable", advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"El secretario general (de la ONU) está muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado ayer y de nuevo esta mañana, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares", declaró el portavoz de Antonio Guterres, Stéphane Dujarric.

Las plantas eléctricas y los puentes son considerados como infraestructura crítica para permitir el funcionamiento de una sociedad, por lo que su destrucción puede constituir un crimen de guerra.

“La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícitas y arbitrariamente”, de acuerdo con los Estatutos de Roma, es considerada una infracción a los Convenios de Ginebra.

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Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949 para regular el trato debido a los diferentes actores durante un conflicto, especialmente a los civiles, y que son considerados la base del derecho internacional humanitario.

La infraestructura amenazada por Estados Unidos puede considerarse un objetivo válido si cumple con una doble función para las fuerzas iraníes. Pero Trump advirtió no solo con atacar algunas de las centrales eléctricas de Irán, sino con destruirlas todas.

El presidente también ha amenazado con atacar las plantas desalinizadoras de Irán, que son fundamentales para el suministro de agua potable en el Golfo.

¿Un genocidio?

Algunos otros especialistas consideran que si Trump cumple su más reciente amenaza y destruye a la “civilización completa” de Irán, cometería un genocidio.

Tom Snyder, historiador especialista en el Holocausto, publicó en Substack este martes que la amenaza de Trump de acabar con una civilización entera podría ser punible, de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el genocidio.

El artículo II de la Convención contra el Genocidio contiene una definición restringida del delito de genocidio, que incluye dos elementos principales:

1. Un elemento mental, es decir, “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
2. Un elemento físico, que incluye la comisión de los siguientes actos:
Matar a los miembros del grupo.
Causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo.
• Infligirle al grupo, de manera deliberada, condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física de manera total o parcial.
• Imponer medidas destinadas a evitar los nacimientos dentro del grupo.
• Transferir de manera forzada a los niños del grupo a otro grupo.

De acuerdo con la Oficina para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas, la intención es el elemento más difícil de determinar. En el caso de Trump, de acuerdo con Snyder, la intención quedó publicada en su mensaje de Truth Social de esta mañana.

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