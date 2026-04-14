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Internacional

El supertifón Sinlaku, de categoría 4, golpea las Islas Marianas del Norte

Se trata de la décima tormenta tropical mayor que golpea territorio estadounidense en la última década.
mar 14 abril 2026 04:48 PM
Poderoso huracán visto desde el espacio con un ojo claramente definido, mostrando la inmensa fuerza de la naturaleza, las nubes que se arremolinan y la dramática belleza del clima extremo sobre el océano
Se esperaba que el tifón golpeara este territorio estadounidense como una tormenta de categoría 5. (FOTO: Alones Creative/Getty Images)

El supertifón Sinlaku golpeó las Islas Marianas del Norte este martes como una tormenta tropical categoría 4. El ojo de la tormenta atravesó las islas Tinian y Saipan —las dos más pobladas de este territorio estadounidense— durante la mañana.

De acuerdo con el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC), Sinlaku tenía vientos sostenidos de 230 km/h a las 8:00 horas, tiempo del Este (6:00 horas, tiempo del Centro de México), poco antes de tocar tierra.

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La Agencia Meteorológica de Japón, la agencia oficial responsable de las advertencias de tifones en el noroeste del Pacífico, estimó que la presión central de Sinlaku era de 920 milibares (mb) en ese momento.

Afortunadamente, un ciclo de reemplazo de la pared ocular que comenzó el lunes debilitó significativamente a Sinlaku durante las 24 horas anteriores: el tifón se debilitó de la categoría 5, con vientos de 280 km/h a las 8:00 horas del lunes a una tormenta categoría 4 con vientos de 230 km/h a las 8:00 horas del martes.

Dado que el daño aumenta exponencialmente con la velocidad del viento, este debilitamiento redujo teóricamente el daño potencial de Sinlaku en un factor de cuatro, según una tabla de daños de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Sin embargo, el daño de este supertifón será grave en ambas islas.

A partir de 2017, territorios estadounidenses han sido golpeados por una decena de huracanes de alta intensidad de categoría 4 y 5: siete han golpeado la parte continental de Estados Unidos, uno ha golpeado a Puerto Rico y ahora dos han golpeado las Islas Marianas del Norte.

Esto es equivalente a todos los huracanes de categorías 4 y 5 que han tocado tierra en Estados Unidos entre 1960 y 2016, de acuerdo con Yale Climate Connections.

¿Qué es un supertifón?

Durante los 79 años de monitoreo del Centro Conjunto de Alerta de Tifones, ha habido 317 supertifones, definidos como vientos promedio máximos sostenidos de 1 minuto de al menos 240 km/h, una frecuencia promedio de alrededor de cuatro por año. La mayoría de estos tifones alcanzan el umbral de categoría 5.

Los tifones se incrementan durante El Niño

Sinlaku es un ejemplo de súpertifón de principios de temporada que se esperaría ver cuando el sistema oceánico y atmosférico está en camino hacia un fuerte evento de El Niño, como parece ser el caso actualmente.

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Los tifones tienden a formarse más al este, lejos de Asia, durante un episodio de El Niño, debido a las aguas más cálidas presentes sobre el Pacífico Central. Por lo tanto, los tifones del año de El Niño toman pistas más largas sobre el agua antes de recurbarse o golpear Asia, lo que resulta en una mayor probabilidad de alcanzar la intensidad de la Categoría 5, dice Yale Climate Connections.

El fuerte año de El Niño de 1997 vio un número récord de súper tifones de categoría 5 en el noroeste del Pacífico, 10, junto con un índice récord de energía ciclónica acumulada (ACE) de 594. El primer tifón categoría 5 de 1997, el supertifón Isa, llegó muy temprano, el 20 de abril.

Y en un momento, el 17 de octubre de 1997, existieron simultáneamente dos súper tifones categoría cinco increíblemente fuertes: el Supertifón Joan (vientos de 298 km/h) y el Supertifón Iván (vientos de 180 mph). Esta es la única vez registrada que dos tormentas de categoría 5 de tal intensidad extrema han existido simultáneamente.

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