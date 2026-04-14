La Agencia Meteorológica de Japón, la agencia oficial responsable de las advertencias de tifones en el noroeste del Pacífico, estimó que la presión central de Sinlaku era de 920 milibares (mb) en ese momento.

Afortunadamente, un ciclo de reemplazo de la pared ocular que comenzó el lunes debilitó significativamente a Sinlaku durante las 24 horas anteriores: el tifón se debilitó de la categoría 5, con vientos de 280 km/h a las 8:00 horas del lunes a una tormenta categoría 4 con vientos de 230 km/h a las 8:00 horas del martes.

Dado que el daño aumenta exponencialmente con la velocidad del viento, este debilitamiento redujo teóricamente el daño potencial de Sinlaku en un factor de cuatro, según una tabla de daños de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Sin embargo, el daño de este supertifón será grave en ambas islas.

A partir de 2017, territorios estadounidenses han sido golpeados por una decena de huracanes de alta intensidad de categoría 4 y 5: siete han golpeado la parte continental de Estados Unidos, uno ha golpeado a Puerto Rico y ahora dos han golpeado las Islas Marianas del Norte.

Esto es equivalente a todos los huracanes de categorías 4 y 5 que han tocado tierra en Estados Unidos entre 1960 y 2016, de acuerdo con Yale Climate Connections.

¿Qué es un supertifón?

Durante los 79 años de monitoreo del Centro Conjunto de Alerta de Tifones, ha habido 317 supertifones, definidos como vientos promedio máximos sostenidos de 1 minuto de al menos 240 km/h, una frecuencia promedio de alrededor de cuatro por año. La mayoría de estos tifones alcanzan el umbral de categoría 5.

Los tifones se incrementan durante El Niño

Sinlaku es un ejemplo de súpertifón de principios de temporada que se esperaría ver cuando el sistema oceánico y atmosférico está en camino hacia un fuerte evento de El Niño, como parece ser el caso actualmente.