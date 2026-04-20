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Internacional

Cuba confirma que ha sostenido conversaciones recientes con Estados Unidos

El gobierno de la isla afirma que recibió la visita de funcionarios estadounidenses en La Habana, pero niega exigencias como la liberación de presos políticos.
lun 20 abril 2026 02:01 PM
Cuba confirma que ha sostenido conversaciones recientes con Estados Unidos
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro, ha sido parte de las conversaciones. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Cuba confirmó este lunes que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos, de acuerdo declaró un alto diplomático de la cancillería cubana a un medio oficial de la isla.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales entre ambos estados de la cancillería al periódico Granma.

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El diplomático declaró que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

El viernes, el medio estadounidense Axios, publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de Estados Unidos habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

De acuerdo con The New York Times, Rodríguez Castro ha hablado con funcionarios de la administración tras para negociar una transición política y económica en la isla.

De acuerdo con Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al gobierno cubano para continuar con el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de presos políticos.

Sin embargo, la cancillería de la isla negó este lunes esas afirmaciones.

"En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", aseguró García.

El diplomático cubano mencionó que "la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad" para la delegación de la isla y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como "un tema sensible" que se maneja con "discreción".

¿Por qué Estados Unidos y Cuba están en conflicto?

La Habana y Washington mantienen conversaciones en un momento de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, desde que en enero, la administración del presidente Donald Trump comenzó a aplicar una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y cortar las importaciones de petróleo en el país.

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El mes pasado, la administración Trump pareció suavizar su postura al permitir que un petrolero ruso entregara alrededor de 730,000 barriles de petróleo crudo a la isla "por razones humanitarias", dijo a los periodistas Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

No obstante, Trump indicó el viernes que estaba dispuesto a cambiar su enfoque de la guerra en Irán a Cuba.

“Se llama un nuevo amanecer para Cuba”, dijo el presidente estadounidense en un evento del grupo conservador Turning Point. “Vamos a ayudarles con Cuba”.

“Pongan atención a lo que pasa”, añadió.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo el jueves que su país está listo para una agresión militar de Estados Unidos.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar", declaró el jefe de Estado en un evento para conmemorar el aniversario 65 de la invasión de Bahía de Cochinos.

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Cuba Estados Unidos Donald Trump

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