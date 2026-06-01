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Las 500 empresas más importantes de México 2026: un termómetro de la economía nacional

Las mayores compañías del territorio nacional generaron más de 5.1 millones de empleos y ventas por 18.6 billones de pesos en un entorno marcado por desaceleración e inflación.
lun 01 junio 2026 08:52 PM
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Las 500 empresas 2026
Expansión presenta la edición 2026 de Las 500 empresas más importantes de México. (Expansión)

Una de las publicaciones más esperadas del año en el mundo de los negocios llega en este junio: la edición 2026 de 'Las 500 empresas más importantes de México', el ranking elaborado por Expansión desde 1975 que se ha convertido en un referente obligado para entender quiénes mueven la economía nacional.

Más que una lista de compañías ordenadas por su volumen de ventas, este ejercicio ofrece una radiografía detallada del tejido empresarial mexicano. Permite observar qué sectores ganan terreno, cuáles se mantienen como pilares de la economía y cuáles enfrentan retos que han frenado su crecimiento.

También deja ver algo que rara vez cambia: las grandes corporaciones que dominan la actividad económica del país continúan en la cima. Con ligeros movimientos entre posiciones, las empresas más grandes de México siguen mostrando una capacidad notable para resistir ciclos económicos, cambios políticos y transformaciones en los mercados.

La parte más alta del ranking mantiene nombres que se han convertido en auténticas instituciones económicas. Petróleos Mexicanos (Pemex), que continúa en el número uno aún con su deuda y volatilidad, lo cual explicamos en este número, aunado a compañías como Walmart de México, América Móvil, FEMSA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Grupo Bimbo, que encabezan la lista y confirman el peso que tienen tanto las empresas productivas del Estado como algunos de los mayores grupos privados del país.

El ranking también cuenta otras historias. Muestra a las compañías que han logrado escalar posiciones en industrias altamente competitivas, donde conviven empresas mexicanas y multinacionales que disputan cada punto de participación de mercado. Y otro dato, este 2026 se unieron al ranking 31 nuevas empresas, lo que refleja el empuje que tienen también otras firmas en el ecosistema empresarial mexicano.

La edición completa está disponible en este enlace.

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Más que ventas: una radiografía financiera completa

El valor de 'Las 500 empresas más importantes de México' va mucho más allá de las ventas. El análisis incluye indicadores clave como utilidades, generación de empleo y otros parámetros que permiten entender la verdadera dimensión de cada compañía.

Detrás de esta edición existe un trabajo de meses realizado por el equipo de Inteligencia de Expansión, que analiza información financiera, tendencias sectoriales y el comportamiento de las principales empresas que operan en el país.

Los resultados muestran que, pese a un entorno marcado por presiones inflacionarias y una desaceleración económica, las grandes compañías mantuvieron una capacidad de crecimiento superior a la de la economía mexicana. En conjunto, las empresas que integran el ranking registraron ventas por 18.6 billones de pesos en 2025, un crecimiento real de 2% respecto al año anterior.

Las compañías del ranking generaron, además, más de 5.1 millones de empleos en México, consolidando su papel como uno de los principales motores de la actividad económica nacional.

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Los sectores que dominan la economía

El análisis confirma que algunos sectores continúan concentrando buena parte de la actividad empresarial del país. Los servicios financieros, comercio de autoservicio, alimentos y bebidas, armadoras, petróleo y gas, telecomunicaciones, seguros y fianzas, comercio departamental, automotriz y autopartes, así como electricidad y energía, concentran en conjunto más de 63% de las ventas generadas por las empresas del ranking.

Por número de compañías, los servicios financieros encabezan la lista con 69 empresas, seguidos por seguros y fianzas, alimentos y bebidas, automotriz y autopartes, armadoras, comercio de autoservicio, minería, logística y transporte, química farmacéutica y química y petroquímica.

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Un ranking que explica el país

A lo largo de cinco décadas, 'Las 500 empresas más importantes de México' se ha consolidado como mucho más que una lista corporativa. Es una herramienta para entender hacia dónde se mueve la economía, qué industrias generan valor, cuáles enfrentan dificultades y dónde se concentra el poder empresarial.

La edición 2026 confirma que, incluso en un entorno de menor crecimiento económico, las grandes compañías continúan siendo el motor de la inversión, el empleo y la actividad productiva del país. Y, como cada año desde 1975, ofrece una de las radiografías más completas y detalladas del México empresarial.

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