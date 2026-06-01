Una de las publicaciones más esperadas del año en el mundo de los negocios llega en este junio: la edición 2026 de 'Las 500 empresas más importantes de México', el ranking elaborado por Expansión desde 1975 que se ha convertido en un referente obligado para entender quiénes mueven la economía nacional.

Más que una lista de compañías ordenadas por su volumen de ventas, este ejercicio ofrece una radiografía detallada del tejido empresarial mexicano. Permite observar qué sectores ganan terreno, cuáles se mantienen como pilares de la economía y cuáles enfrentan retos que han frenado su crecimiento.

También deja ver algo que rara vez cambia: las grandes corporaciones que dominan la actividad económica del país continúan en la cima. Con ligeros movimientos entre posiciones, las empresas más grandes de México siguen mostrando una capacidad notable para resistir ciclos económicos, cambios políticos y transformaciones en los mercados.

La parte más alta del ranking mantiene nombres que se han convertido en auténticas instituciones económicas. Petróleos Mexicanos (Pemex), que continúa en el número uno aún con su deuda y volatilidad, lo cual explicamos en este número, aunado a compañías como Walmart de México, América Móvil, FEMSA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Grupo Bimbo, que encabezan la lista y confirman el peso que tienen tanto las empresas productivas del Estado como algunos de los mayores grupos privados del país.

El ranking también cuenta otras historias. Muestra a las compañías que han logrado escalar posiciones en industrias altamente competitivas, donde conviven empresas mexicanas y multinacionales que disputan cada punto de participación de mercado. Y otro dato, este 2026 se unieron al ranking 31 nuevas empresas, lo que refleja el empuje que tienen también otras firmas en el ecosistema empresarial mexicano.

La edición completa está disponible en este enlace.