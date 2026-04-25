El incidente habría ocurrido en el contexto de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento anual que reúne a figuras políticas, mediáticas y empresariales. De acuerdo con medios estadounidenses y la AFP, la edición de 2026 contemplaba la participación destacada de Trump, lo que incrementaba las medidas de seguridad en torno al evento incluso antes de cualquier incidente.

Agentes en guardia tras un incidente ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026 en Washington, DC. Según informes, el presidente Donald Trump, junto con otros funcionarios del gobierno, fue evacuado del hotel Washington Hilton tras lo que parecían ser disparos. (Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

“Estamos respondiendo a una situación en desarrollo y nuestra prioridad es la seguridad de todos los asistentes”, señalaron autoridades en un mensaje difundido en canales oficiales tras activarse el operativo.

Videos compartidos en redes sociales muestran a invitados saliendo apresuradamente del recinto, algunos guiados por personal de seguridad, mientras se escuchan indicaciones para desalojar el área de manera ordenada ante la posibilidad de un riesgo mayor.

🚨🚨🚨 Videos en redes sociales y en la transmisión señalan registraron el sonido de disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, lo que provocó la evacuación del presidente Donald Trump y la primera dama por parte del Servicio Secreto.



Se observa a asistentes… pic.twitter.com/3Mh4mTCAqQ — Expansión (@ExpansionMx) April 26, 2026

Hasta ahora no se ha identificado públicamente a un posible responsable ni se ha determinado si los disparos se originaron dentro del recinto o en sus inmediaciones, mientras equipos tácticos continúan asegurando la zona.

Las autoridades federales han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos, mientras el Servicio Secreto revisa los protocolos implementados durante el evento y evalúa posibles ajustes en los esquemas de seguridad para futuros actos oficiales.

En sus redes sociales, Donald Trump elogió el sábado la labor de los servicios de seguridad y anunció la detención de un sospechoso tras la evacuación de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se escucharon disparos.

Los invitados se refugiaron tras un incidente de seguridad desconocido ocurrido mientras el presidente Donald Trump se dirigía a los asistentes a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026 en Washington, D.C. Según los informes, el presidente Donald Trump, junto con otros funcionarios del gobierno, fueron evacuados del hotel Washington Hilton tras lo que parecían ser disparos. (Foto: Nathan Howard/Getty Images)

"¡Qué noche en Washington! El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo extraordinario. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y aunque dije que 'el espectáculo debe continuar', dejamos la decisión final en manos de las autoridades. Tomarán una decisión en breve", escribió en su plataforma Truth Social.

Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump explicó en una conferencia de prensa que el individuo que disparó durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía portaba "muchas armas". Además, dijo que un agente de las fuerzas del orden resultó herido por el detenido sospechoso de disparar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

"Fue, en cierto modo, algo muy hermoso, realmente hermoso, ver a un hombre entrar en un control de seguridad armado con varias pistolas, y ser neutralizado por valientes miembros del Servicio Secreto, que actuaron con gran rapidez", declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa.

Con información de AFP