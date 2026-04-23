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Internacional

Trump descarta usar armas nucleares en contra de Irán

"Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear", dice el presidente de EU a pesar de haber amenazado con destruir la civilización iraní hace unos días.
jue 23 abril 2026 04:16 PM
Donald Trump descarta usar armas nucleares en contra de Irán y afirma que nadie debería usarlas
El presidente Donald Trump dice no tener prisa para solucionar el conflicto con Irán. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves atacar a Irán con un arma nuclear, tras sus amenazas previas de destruir por completo la civilización iraní.

"No, no la usaría", dijo a periodistas en la Casa Blanca. "¿Por qué usaría un arma nuclear cuando, de una manera muy convencional, los hemos diezmado sin ella?", preguntó.

"Nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear", agregó.

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El 7 de abril, Trump lanzó una amenaza genocida contra Irán, advirtiendo que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás".

Sin embargo, pocas horas después acordó un alto el fuego que desde entonces ha prorrogado en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

Durante el conflicto, el vicepresidente JD Vance advirtió que Estados Unidos estaba preparado para utilizar armas no empleadas anteriormente, aunque la Casa Blanca negó que amenazara con ataques nucleares.

Trump declaró este jueves que su objetivo es lograr un Irán "sin un arma nuclear con la que intente volar una de nuestras ciudades o hacer estallar todo Oriente Medio".

Irán niega que busque dotarse de armas nucleares, y el organismo de control nuclear de la ONU afirma que, antes del estallido de la guerra, la fabricación de una bomba atómica por Teherán no era inminente.

Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en combate, al arrasar las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial causando la muerte de unas 214,000 personas.

"Todo el tiempo del mundo"

Trump declaró que su país no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero advirtió que "el reloj corre" para Teherán ante la llegada de un tercer portaviones estadounidense a Oriente Medio.

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El reloj corre!", dijo el neoyoquino en un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que el ejército iraní ha sido destruido y que sus líderes están muertos.

"El bloqueo es hermético y firme y, a partir de ahora, la situación solo empeorará", aseveró.

El ejército estadounidense informó que un tercer portaviones, el USS George H.W. Bush, está en aguas de Oriente Medio.

Pakistán organizó un primer ciclo de conversaciones el 11 de abril entre Estados Unidos e Irán y las negociaciones debían reanudarse a principios de semana, pero el encuentro nunca se concretó, pese a la inminente expiración del cese el fuego que Trump decidió prolongar unilateralmente.

La precariedad del alto al fuego había quedado de manifiesto este jueves antes de las explosiones, cuando el ministro de Defensa de Israel declaró que su país está "preparado para reanudar la guerra contra Irán".

El ministro de Defensa, Israel Katz afirmó que su país espera luz verde de Estados Unidos para "devolver a Irán "a la Edad de Piedra".

El conflicto armado estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Con información de AFP

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Donald Trump Irán Teherán Guerra civil

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