Sin embargo, las autoridades sanitarias descartan un brote mundial. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la AFP que no se trata de una situación similar a la pandemia de covid-19.

"El riesgo para el resto del mundo es bajo", dijo.

El virus de los Andes, la cepa de hantavirus más transmisible entre humanos

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote en el crucero MV Hondius se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

"Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas", declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

Confirmó que las pruebas han detectado el virus de los Andes, la única cepa que puede transmitirse entre personas.

El Ministerio de Sanidad suizo confirmó asimismo que el pasajero ingresado en un hospital de Zúrich dio positivo a la cepa Andes.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus. Además de él, corresponden a uno de los fallecidos y a un británico que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Hay un total de otros cinco casos sospechosos, incluidas las otras dos muertes, informó la OMS.

¿Cómo se contagia el hantavirus entre humanos?

El virus de los Andes está presente en el ratón colilargo, típico del co​no sur de América y es la variante predominante en Argentina, desde donde zarpó el crucero. La forma de contagio entre animales y personas más normal es por respirar aerosoles, es decir, partículas en suspensión provenientes de las heces, orina o saliva de un ratón.

En esta variante se sospecha que el contagio entre personas se da por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. Un barco reúne las condiciones idóneas para que suceda.

"Esa es la tormenta perfecta, porque tienes mucha gente en un espacio muy pequeño pasando mucho tiempo juntos, con poca ventilación. Un camarote o algo así, es una situación perfecta, pero eso no es lo que va a pasar normalmente", dijo Julio Álvarez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), a la agencia EFE.

¿Cuántas personas hay en el crucero infectado?

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril y lleva fondeado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo.

Hay 147 personas de 23 nacionalidades a bordo, informó el martes la OMS. El operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, había señalado el lunes que había 149 personas a bordo, incluido un pasajero alemán fallecido.