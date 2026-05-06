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¿El brote de hantavirus puede convertirse en una pandemia? Esto dice la OMS

El virus de los Andes, la cepa detectada en uno de los pacientes del crucero MV Hondius es la única que puede trasmitirse entre personas. Esto dice el organismo sanitario de la ONU.
mié 06 mayo 2026 12:55 PM
Esta vista aérea muestra un barco que se dirige hacia el puerto desde el crucero MV Hondius, estacionario fuera del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.
El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina el 1 de abril y lleva fondeado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo. (FOTO: AFP)

El crucero con hantavirus fondeado en Cabo Verde atracará en el archipiélago español de Canarias, pero tres personas ya fueron evacuadas este miércoles en medio de una alarma sanitaria internacional que, según la OMS, no es comparable con el comienzo de la pandemia de covid-19.

Esta enfermedad, transmitida por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población desde el sábado. Ese día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de la muerte de tres personas, posiblemente por hantavirus.

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Sin embargo, las autoridades sanitarias descartan un brote mundial. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la AFP que no se trata de una situación similar a la pandemia de covid-19.

"El riesgo para el resto del mundo es bajo", dijo.

El virus de los Andes, la cepa de hantavirus más transmisible entre humanos

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote en el crucero MV Hondius se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

"Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas", declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

Confirmó que las pruebas han detectado el virus de los Andes, la única cepa que puede transmitirse entre personas.

El Ministerio de Sanidad suizo confirmó asimismo que el pasajero ingresado en un hospital de Zúrich dio positivo a la cepa Andes.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus. Además de él, corresponden a uno de los fallecidos y a un británico que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Hay un total de otros cinco casos sospechosos, incluidas las otras dos muertes, informó la OMS.

¿Cómo se contagia el hantavirus entre humanos?

El virus de los Andes está presente en el ratón colilargo, típico del co​no sur de América y es la variante predominante en Argentina, desde donde zarpó el crucero. La forma de contagio entre animales y personas más normal es por respirar aerosoles, es decir, partículas en suspensión provenientes de las heces, orina o saliva de un ratón.

En esta variante se sospecha que el contagio entre personas se da por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. Un barco reúne las condiciones idóneas para que suceda.

"Esa es la tormenta perfecta, porque tienes mucha gente en un espacio muy pequeño pasando mucho tiempo juntos, con poca ventilación. Un camarote o algo así, es una situación perfecta, pero eso no es lo que va a pasar normalmente", dijo Julio Álvarez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), a la agencia EFE.

¿Cuántas personas hay en el crucero infectado?

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril y lleva fondeado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo.

Hay 147 personas de 23 nacionalidades a bordo, informó el martes la OMS. El operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, había señalado el lunes que había 149 personas a bordo, incluido un pasajero alemán fallecido.

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Indicó que había 88 pasajeros de 15 países, entre ellos 19 de Reino Unido, 17 de Estados Unidos, 13 de España y ocho de los Países Bajos. Uno de los pasajeros es argentino.

Hay 61 tripulantes, de 12 países, incluidos 38 de Filipinas, cinco de Ucrania, cinco de los Países Bajos y cuatro del Reino Unido, agregó. Uno de los miembros de la tripulación es de Guatemala.

¿Dónde está el crucero?

La ministra de Sanidad española, Mónica García, informó que el crucero atracará "en el plazo de tres días" en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, a pesar de la oposición del gobierno regional del archipiélago.

Todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión desde allí a sus países de origen, indicó.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius —13 turistas y un miembro de la tripulación— serán trasladados a Madrid, donde "permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario", precisó la ministra.

Según las autoridades neerlandesas, se esperaba que dos expertos en enfermedades infecciosas de Países Bajos acompañen a los pasajeros el resto del viaje.

¿Quiénes eran las personas fallecidas?

Entre las víctimas mortales figura un matrimonio neerlandés que había viajado por Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

El esposo cayó enfermo el 6 de abril y murió el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado del crucero el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena.

Su esposa, que se sentía mal, bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril —que cuenta con una conexión aérea semanal con Santa Elena— y murió en el hospital el 26 de abril. La infección por hantavirus se confirmó el 4 de mayo.

El portavoz del Ministerio de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale, señaló que el marido tenía 70 años y la esposa 69.

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Una pasajera alemana empezó con fiebre el 28 de abril, posteriormente presentó neumonía y murió el 2 de mayo. Su cuerpo permanece en el barco.

¿Cuál es el estado de las otras personas enfermas?

Un pasajero británico cayó enfermo el 24 de abril con signos de fiebre y neumonía, y empeoró el 26 de abril. Fue evacuado médicamente desde la isla británica Ascensión a Sudáfrica.

Se encuentra en cuidados intensivos, con hantavirus confirmado el 2 de mayo. Se están realizando más pruebas. Mohale indicó que el pasajero tenía 69 años.

La OMS dijo que tenía entendido que el paciente estaba "mejorando".

"Esta persona está siendo tratada actualmente en la unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo y se encuentra en estado crítico pero estable", señaló Oceanwide Expeditions.

Dos miembros de la tripulación, uno británico y uno holandés, presentan síntomas respiratorios agudos: uno leve y otro grave, según el operador.

Otra persona más reportó fiebre leve pero ahora se encuentra bien y está asintomática, indicó la OMS, que añadió que actualmente no hay más personas sintomáticas a bordo.

Los tripulantes enfermos y otra persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados fueron evacuados del MV Hondius frente a las costas de Cabo Verde, informó la OMS.

En imágenes de la AFP se ve una pequeña lancha ambulancia roja tripulada por personal con trajes de protección y mascarillas.

Posteriormente despegaron dos vuelos del aeropuerto de Praia. Uno de ellos aterrizó en Canarias, aunque originalmente estaba prevista su llegada a Ámsterdam.

Con información de AFP

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Cruceros Organización Mundial de la Salud Enfermedades virales

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