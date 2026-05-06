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Internacional

EU integra inteligencia, ejército y agencias contra el fentanilo

La estrategia 2026 eleva el combate a nivel de seguridad nacional, con uso de IA, más recursos federales y participación del Pentágono.
mié 06 mayo 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una foto del National Mall durante un evento sobre el avance de la asequibilidad de la atención médica en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 23 de abril de 2026 en Washington, DC.
La estrategia presentada por la administración Trump designa al fentanilo como un riesgo existencial para Estados Unidos. (FOTO: ALEX WONG/Getty Images via AFP)

El gobierno de Donald Trump presentó la tarde del lunes su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la que se presenta un plan integral para erradicar la crisis de narcóticos en el país, especialmente el tráfico de fentanilo, al que considera oficialmente “un arma de destrucción masiva”.

Para ello, el gobierno estadounidense hará uso de facultades de operación e investigación ampliadas, lo que implicará una mayor coordinación entre agencias para desmantelar los cárteles del narcotráfico, a los que Trump declaró como organizaciones terroristas extranjeras.

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Las Fuerzas de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) se agrupan en el Centro Nacional de Coordinación (NCC), clave para integrar los esfuerzos entre agencias..

La NCC actúa como el mecanismo principal para fusionar la información de cumplimiento de la ley proveniente de diversas fuentes federales y no federales en Estados Unidos, de acuerdo con la estrategia presentada el lunes.

De acuerdo con el documento, el gobierno de Donald Trump dará plenos recursos y empoderará a los HSTF como mecanismo para llevar a cabo operaciones contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales.

Codirigidos por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, los HSTF integran personal y recursos de todas las agencias federales pertinentes de aplicación de la ley y entidades de inteligencia.

“Esta capacidad federal está integrada con los vastos e indispensables esfuerzos de incautación de más de 18,000 departamentos de policía estatales, locales, territoriales y tribales y agencias de aplicación de la ley en todo el país”, indica la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada el lunes.

Un mayor uso de la inteligencia en el combate al narcotráfico

La estrategia presentada por la administración Trump designa al fentanilo como un riesgo existencial para Estados Unidos, por lo que cambia el enfoque de un problema de salud pública o uno de seguridad nacional y defensa del territorio.

“Con esto abre la puerta a operaciones mucho más agresivas, priorizar recursos y a la intervención de agencias que normalmente no estarían en la política antidrogas, como la CIA”, indicó Gildardo López, profesor-investigador de la escuela de Negocios de la Universidad Panamericana (UP).

La estrategia busca que una sola incautación realizada por una agencia local o estatal pueda utilizarse para iluminar redes criminales transnacionales más amplias a través del apoyo del NCC.

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En este nuevo enfoque, el NCC se asegura de que la inteligencia obtenida de incautaciones (como datos biométricos, dispositivos digitales y entrevistas) se comparta de la manera más amplia posible entre las agencias de Estados Unidos y los distintos niveles de gobierno.

También garantiza que la información se traslade al Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) para ser integrada con la inteligencia de seguridad nacional.

El documento también señala que el NCC creará mapas detallados de las redes de liderazgo de los cárteles, con la información proporcionada por los socios estatales y locales para guiar investigaciones a largo plazo.

La información también incluirá el uso de algoritmos de IA para identificar anomalías en envíos comerciales y patrones de tráfico de alto riesgo, compartiendo estos hallazgos con los niveles de gobierno locales.

Mayor participación del ejército

La denominación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras también permitirá un mayor involucramiento del Departamento de Defensa en las labores contra el tráfico de sustancias.

El documento indica que el Departamento de Defensa aumentará sus misiones de seguridad fronteriza este año para apoyar la aplicación de la ley federal, mejorando la detección y monitoreo en la frontera suroeste y enfoques marítimos.

El Pentágono proporcionará vigilancia avanzada, apoyo logístico, experiencia en ingeniería, análisis de inteligencia y capacitación especializada.

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Estados Unidos Narcotráfico

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