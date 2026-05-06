Las Fuerzas de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) se agrupan en el Centro Nacional de Coordinación (NCC), clave para integrar los esfuerzos entre agencias..

La NCC actúa como el mecanismo principal para fusionar la información de cumplimiento de la ley proveniente de diversas fuentes federales y no federales en Estados Unidos, de acuerdo con la estrategia presentada el lunes.

De acuerdo con el documento, el gobierno de Donald Trump dará plenos recursos y empoderará a los HSTF como mecanismo para llevar a cabo operaciones contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales.

Codirigidos por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, los HSTF integran personal y recursos de todas las agencias federales pertinentes de aplicación de la ley y entidades de inteligencia.

“Esta capacidad federal está integrada con los vastos e indispensables esfuerzos de incautación de más de 18,000 departamentos de policía estatales, locales, territoriales y tribales y agencias de aplicación de la ley en todo el país”, indica la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada el lunes.

Un mayor uso de la inteligencia en el combate al narcotráfico

La estrategia presentada por la administración Trump designa al fentanilo como un riesgo existencial para Estados Unidos, por lo que cambia el enfoque de un problema de salud pública o uno de seguridad nacional y defensa del territorio.

“Con esto abre la puerta a operaciones mucho más agresivas, priorizar recursos y a la intervención de agencias que normalmente no estarían en la política antidrogas, como la CIA”, indicó Gildardo López, profesor-investigador de la escuela de Negocios de la Universidad Panamericana (UP).

La estrategia busca que una sola incautación realizada por una agencia local o estatal pueda utilizarse para iluminar redes criminales transnacionales más amplias a través del apoyo del NCC.