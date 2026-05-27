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Falta de crudo desploma la producción de gasolina y diésel en la refinería de Salamanca

El complejo produjo apenas 46,798 barriles diarios de petrolíferos en abril, un retroceso de 60.4% mensual atribuido a una menor disponibilidad de petróleo crudo.
mié 27 mayo 2026 05:59 PM
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Se desploma 60% la producción de gasolina y diésel en la refinería de Salamanca y hay un factor externo detrás de ello
La refinería de Salamanca recibió 54.5% menos petróleo crudo en abril, afectando su producción de combustibles. (OMAR TORRES/AFP)

La falta de suministro de petróleo crudo provocó un desplome en la actividad de la refinería de Salamanca durante abril y arrastró parte del desempeño del Sistema Nacional de Refinación (SNR), en un contexto donde el gobierno federal busca elevar la producción nacional de combustibles y reducir la dependencia de importaciones.

La refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Guanajuato y con una capacidad instalada de 220,000 barriles diarios, elaboró apenas 46,798 barriles diarios de petrolíferos en abril, una caída de 60.4% frente a los 118,440 barriles por día registrados un mes antes, de acuerdo con estadísticas mensuales de Pemex.

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El retroceso se reflejó particularmente en la producción de combustibles automotrices. La elaboración de gasolinas pasó de 39,157 barriles diarios en marzo a 15,669 barriles por día en abril, una contracción de 59.9%.

En el caso del diésel, la disminución también fue pronunciada. La producción cayó de 25,605 barriles diarios en marzo a 11,105 barriles por día durante abril, equivalente a una baja de 56.6% en apenas un mes.

¿Por qué Salamanca refinó menos?

Detrás del desplome productivo está una reducción significativa en el suministro de materia prima hacia la instalación inaugurada en julio de 1950, una de las más antiguas del país y que acumula 76 años de operación.

Las cifras de Pemex muestran que Salamanca recibió 55,720 barriles diarios de petróleo para procesamiento durante abril, un volumen 54.5% menor respecto a los 122,533 barriles diarios enviados en marzo.

Del total suministrado en el cuarto mes del año, 8,986 barriles diarios correspondieron a crudo pesado; 23,367 barriles fueron de crudo ligero y otros 23,367 barriles de petróleo superligero.

“No le mandaron petróleo crudo, no tiene la suficiente materia para hacer sus productos como diésel y gasolina”, aseguró Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

Sin embargo, el analista señaló que las razones detrás de la menor disponibilidad siguen sin estar claras. Explicó que no es posible determinar si el problema responde a una insuficiencia estructural de producción de crudo, dificultades logísticas como mantenimiento o reparación de ductos, o algún otro factor operativo que limitó el abasto hacia el complejo.

“Debería ser informado por Pemex ”, apuntó.

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El impacto alcanza al Sistema Nacional de Refinación

La menor actividad de Salamanca coincidió con un descenso en la producción total del Sistema Nacional de Refinación.

Durante abril, las seis refinerías del sistema produjeron 1 millón 53,491 barriles diarios de petrolíferos, una disminución intermensual de 8.1% frente al millón 146,910 barriles diarios reportados en marzo.

Además de Salamanca, otras refinerías también registraron retrocesos, aunque de menor magnitud. La refinería de Minatitlán redujo su producción de combustibles 13.76% y cerró abril con 122,052 barriles diarios, mientras que Madero disminuyó 13.68%, con una elaboración de 103,847 barriles diarios.

En contraste, la refinería de Dos Bocas mostró un comportamiento opuesto pese a los incidentes operativos reportados durante el año.

Las cifras oficiales indican que el complejo tabasqueño incrementó su producción de combustibles de 158,144 barriles diarios en marzo a 163,596 barriles por día en abril, impulsada por mayores volúmenes de gasolinas, diésel, gas LP y coque.

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Pemex Refinería Petróleo

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