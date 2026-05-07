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Hantavirus: ¿cuáles son las cepas y qué síntomas provocan?

Este tipo de virus se divide principalmente en dos familias: una originaria de Europa y Asia y la otra de América. Ambas generan dos síndromes distintos.
jue 07 mayo 2026 02:31 PM
Esta foto de folleto de 1994 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos obtenida el 6 de mayo de 2026, muestra una fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que se extrajo de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).
Solo un número limitado de hantavirus provocan enfermedades en seres humanos. (FOTO: HANDOUT/AFP)

El crucero MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que ya provocó la muerte de tres personas. Al menos se registraron cinco contagios, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que es posible que haya más pacientes.

Las autoridades sanitarias, como la OMS, insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, aunque tratan de localizar a otras personas que tuvieron contacto con los contagiados.

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¿Qué tipos de hantavirus existen?

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales. Se han identificado más de 20 especies virales dentro de este género. Cada hantavirus está típicamente asociado con una especie específica de reservorio de roedores, en la que el virus causa infección a largo plazo sin enfermedad aparente.

Solo un número limitado de hantavirus provocan enfermedades en seres humanos. Estos suelen dividirse en dos por su localización geográfica y el tipo de síndromes que causan.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hantavirus presentes en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica causan un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). El virus Sin Nombre es la causa predominante de HPS en Norteamérica, de acuerdo con la agencia sanitaria de la ONU.

Cepa de Andes de hantavirus

El virus Andes es parte de esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados, principalmente en Argentina y Chile.

Este último es el virus asociado al brote en el crucero MV Hondius. Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, y contagió a otras personas a bordo.

Por otro lado, los hantavirus que se encuentran en Europa y Asia causan fiebre renal hemorrágica (HFRS). La transmisión de persona a persona no ha sido documentada en esta parte del mundo.

¿Cómo se transmite?

La infección por hantavirus humano se adquiere principalmente a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de los roedores infectados o al tocar superficies contaminadas.

La exposición generalmente ocurre durante actividades como la limpieza de edificios infestados de roedores, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en áreas muy infestadas.

Los casos humanos se reportan con mayor frecuencia en entornos rurales, como bosques, campos y granjas, donde los roedores están presentes y las oportunidades de exposición son mayores.

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Aunque es poco común, se ha informado de una transmisión limitada de persona a persona de HPS debido al virus Andes en entornos comunitarios que implican contacto cercano y prolongado, como el crucero.

La OMS señala que las infecciones secundarias entre los trabajadores de la salud se han documentado previamente en los centros de atención médica, aunque siguen siendo raras.

¿Qué síntomas provoca?

Los síntomas que el hantavirus provoca dependen del tipo de virus del que se contagie. A continuación, estos son los síntomas que reportan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Síndrome pulmonar por hantavirus

El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Está vinculado con los hantavirus de las Américas, como el virus Andes, vinculado al brote del crucero. El tiempo de incubación de este último puede ser de hasta seis semanas.

Los primeros síntomas incluyen:
• fatiga
• fiebre
• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros

Cerca de la mitad de la enfermedad de todos los pacientes también registran los siguientes síntomas:

• dolores de cabeza
• mareos
• escalofríos
• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal

De cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, que incluyen los siguientes:

• tos
• dificultad para respirar.
• algunos pacientes sienten presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal aparecen generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas iniciales empiezan de repente e incluyen:

• dolores de cabeza intensos
• dolor en la espalda y el abdomen
• fiebre/escalofríos
• náuseas
• visión borrosa
• Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido.

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Enfermedades virales hantavirus

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