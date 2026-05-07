¿Qué tipos de hantavirus existen?

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales. Se han identificado más de 20 especies virales dentro de este género. Cada hantavirus está típicamente asociado con una especie específica de reservorio de roedores, en la que el virus causa infección a largo plazo sin enfermedad aparente.

Solo un número limitado de hantavirus provocan enfermedades en seres humanos. Estos suelen dividirse en dos por su localización geográfica y el tipo de síndromes que causan.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hantavirus presentes en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica causan un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). El virus Sin Nombre es la causa predominante de HPS en Norteamérica, de acuerdo con la agencia sanitaria de la ONU.

Cepa de Andes de hantavirus

El virus Andes es parte de esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados, principalmente en Argentina y Chile.

Este último es el virus asociado al brote en el crucero MV Hondius. Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, y contagió a otras personas a bordo.

Por otro lado, los hantavirus que se encuentran en Europa y Asia causan fiebre renal hemorrágica (HFRS). La transmisión de persona a persona no ha sido documentada en esta parte del mundo.

¿Cómo se transmite?

La infección por hantavirus humano se adquiere principalmente a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de los roedores infectados o al tocar superficies contaminadas.

La exposición generalmente ocurre durante actividades como la limpieza de edificios infestados de roedores, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en áreas muy infestadas.

Los casos humanos se reportan con mayor frecuencia en entornos rurales, como bosques, campos y granjas, donde los roedores están presentes y las oportunidades de exposición son mayores.