Aunque es poco común, se ha informado de una transmisión limitada de persona a persona de HPS debido al virus Andes en entornos comunitarios que implican contacto cercano y prolongado, como el crucero.
La OMS señala que las infecciones secundarias entre los trabajadores de la salud se han documentado previamente en los centros de atención médica, aunque siguen siendo raras.
¿Qué síntomas provoca?
Los síntomas que el hantavirus provoca dependen del tipo de virus del que se contagie. A continuación, estos son los síntomas que reportan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Síndrome pulmonar por hantavirus
El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Está vinculado con los hantavirus de las Américas, como el virus Andes, vinculado al brote del crucero. El tiempo de incubación de este último puede ser de hasta seis semanas.
Los primeros síntomas incluyen:
• fatiga
• fiebre
• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros
Cerca de la mitad de la enfermedad de todos los pacientes también registran los siguientes síntomas:
• dolores de cabeza
• mareos
• escalofríos
• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal
De cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, que incluyen los siguientes:
• tos
• dificultad para respirar.
• algunos pacientes sienten presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.
Fiebre hemorrágica con síndrome renal
Los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal aparecen generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas iniciales empiezan de repente e incluyen:
• dolores de cabeza intensos
• dolor en la espalda y el abdomen
• fiebre/escalofríos
• náuseas
• visión borrosa
• Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido.