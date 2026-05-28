La marca empleadora, el nuevo KPI de la estrategia corporativa

Es una realidad que las organizaciones continúan enfrentando dificultades para encontrar perfiles con las habilidades que demanda el mercado actual. Por ello, construir una reputación sólida como lugar de trabajo dejó de ser una iniciativa aspiracional y se convirtió en un indicador estratégico directamente vinculado con la competitividad, continuidad operativa y crecimiento del negocio.

La capacidad de atraer talento que cuente con una buena mezcla de habilidades interpersonales, técnicas y tecnológicas representa una ventaja real y las empresas más competitivas no serán las que ofrezcan el salario más alto, sino las que generan mayor confianza, estabilidad y proyección de crecimiento.

Además, el talento cada vez está más informado y empoderado. Antes de seleccionar un empleo, buscan información y analizan con detenimiento la cultura organizacional, liderazgo, flexibilidad, bienestar y oportunidades reales de desarrollo. En otras palabras, comienzan a elegir a las empresas casi con la misma exigencia con la que las empresas eligen al talento.

Es importante recordar que el employer branding no se debe construir únicamente para atraer a candidatos calificados. Debe basarse en una cultura de alto desempeño con los colaboradores comprometidos, productivos y con sentido de pertenencia, por eso la retención es ahora un factor igual de importante que la atracción.

Los hallazgos del reciente Market Research reflejan esta transformación. El 35% de los líderes identifica el bienestar integral y el salario emocional como su principal ventaja competitiva para atraer y retener talento. Además, el 18% reconoce que construir una reputación laboral con propósito es hoy el factor más determinante para atraer perfiles especializados.

De hecho, el estudio revela que las organizaciones que gozan de una buena marca empleadora logran reducir la rotación temprana hasta en 28%, un indicador que impacta directamente en la continuidad operativa y en la conservación del conocimiento estratégico dentro de las compañías.