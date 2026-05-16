Taiwán defiende ser una nación "independiente" tras la advertencia de Trump

sáb 16 mayo 2026 10:28 AM
Luego de su encuentro con Xi, el mandatario norteamericano advirtió a la isla que no haría una declaración de independencia. (WANG ZHAO/AFP)

Taiwán defendió este sábado que es una nación "independiente", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a esa isla democrática reclamada por China que no declaró formalmente su independencia.

El magnate republicano concluyó el viernes una visita de Estado a Pekín, donde su par chino, Xi Jinping, lo instó a no apoyar a Taiwán.

La isla depende en gran medida del respaldo militar y de seguridad que le brinda Estados Unidos para disuadir a China de llevar a cabo su amenaza de anexionarla incluso por la fuerza.

Taiwán "es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La cancillería también insistió en que las ventas de armamento que Estados Unidos le hace con cierta frecuencia forman parte del compromiso de seguridad que tiene Washington con Taipéi, después de que Trump señalara que estaba considerando el tema.

Luego de su encuentro con Xi, el mandatario norteamericano advirtió a la isla que no haría una declaración de independencia. "No busco que alguien se independice. Y, ya saben, se supone que tendríamos que viajar más de 15,000 kilómetros para librar una guerra. No busco eso", dijo en el programa "Special Report with Bret Baier", de la cadena Fox News.

"Quiero que se calme. Quiero que China se calme", ​​pidió Trump. "No queremos guerras, y si se mantiene la situación tal como está, creo que a China le parecerá bien".

Un conflicto de larga data

Estados Unidos solo reconoce a Pekín y no apoya la independencia formal de Taiwán, pero históricamente no ha llegado a decir explícitamente que se opone a esa autonomía. Según la legislación estadounidense, el país norteamericano está obligado a proporcionar armas a Taiwán para su defensa, pero ha sido ambiguo sobre si las fuerzas estadounidenses acudirían en ayuda de la isla en caso de conflicto.

Xi había iniciado la cumbre con Trump con una advertencia firme sobre Taiwán, cuyo presidente, Lai Ching-te, considera que la isla ya es independiente, lo que hace una declaración innecesaria.

El mandatario chino le dijo a su par estadounidense que cualquier mal manejo en este delicado asunto podría incluso causar un "conflicto".

La Presidencia de Taiwán destacó este sábado las "múltiples reafirmaciones por parte de Estados Unidos, incluyendo al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, de que la política y la posición (...) hacia Taiwán permanecen sin cambios".

"La cooperación entre Taiwán y Estados Unidos siempre se ha demostrado a través de la acción", dijo la portavoz Karen Kuo en un comunicado.

Venta de armas

Antes de su encuentro, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, lo que supone un cambio respecto a la insistencia previa de Washington de que no consultaría a Pekín sobre el asunto.

El parlamento de Taiwán aprobó recientemente un proyecto de ley de gastos de Defensa por 25,000 millones de dólares, que se utilizarán para adquirir armas estadounidenses. En declaraciones a los periodistas el viernes, de camino a Washington, Trump dijo sobre el envío de armamento: "Tomaré una decisión en un plazo bastante corto".

La cancillería taiwanesa zanjó que las armas "no sólo son un compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán claramente estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino también una forma de disuasión conjunta contra las amenazas regionales".

