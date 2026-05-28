De acuerdo con el desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó por escrito a Hegseth "cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico, como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024".

Asimismo, el presidente Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una "conversación telefónica" con Hegseth "confirmando los términos de la cooperación que ampara la solicitud", añadió el texto.

El comunicado del gobierno no precisa las fechas de la solicitud ni del diálogo telefónico.

El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, indicó a la AFP en un mensaje electrónico que el Departamento de Defensa no iba a "especular" sobre "futuras operaciones", pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Donald Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

La coalición "es un esfuerzo hemisférico voluntario que reúne a 18 socios en todo el Hemisferio Occidental, y refleja un compromiso compartido para enfrentar a las redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad que desestabilizan nuestro vecindario común", añadió.

Según The New York Times, las operaciones conjuntas podrían comenzar el próximo mes, pero no estaba claro qué otras actividades militares podrían incluirse en el acuerdo.

Un nuevo paso en la ofensiva contra los cárteles

La medida marcaría un nuevo peldaño en la ofensiva Trump contra los cárteles de la droga que operan desde Latinoamérica. Hegseth dijo el miércoles que su país va a la guerra contra los cárteles de la droga.

"Mientras aseguramos nuestro hemisferio. Así que hemos asegurado esa frontera suroeste. Vamos a la guerra contra los cárteles mediante la Coalición Estadounidense Contra los Cárteles", dijo en un encuentro del gabinete de Trump.

Estados Unidos ya está realizando de forma pública operaciones conjuntas con Ecuador, además de ejercicios conjuntos con El Salvador.

El gobierno de Trump comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental en septiembre del año pasado, insistiendo en que está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde Latinoamericana.

Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones . La ONU ha denunciado estas como "ejecuciones extrajudiciales".

Los cárteles internacionales, con ayuda de narcotraficantes locales, trafican drogas y lavan dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Se estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en camiones, aviones, barcos y submarinos, según funcionarios estadounidenses.