Perú elige a su noveno presidente en 10 años en una reñida segunda vuelta

Tras una caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores deben escoger presidente para un mandato de cinco años.

Fujimori, administradora de 51 años, apela al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindica la herencia campesina del exmandatario Pedro Castillo, un maestro rural preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Ambos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

Entre el tumulto de seguidores y periodistas, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Sánchez, de Juntos por el Perú, votaron en el este de Lima. "Tenenos bastante esperanza", dijo el izquierdista.

"Comunismo" o "dictadura"

Fujimori promete prosperidad y advierte del peligro del "comunismo". "Esta elección es entre orden o retroceso", repite.

"Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar", declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.

Sánchez moderó su discurso de "cambio radical", se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación "respetuosa" con Washington.

"Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes. Le tengo más temor a Keiko que a Sánchez", afirmó Juan Salas, comerciante de 32 años.

El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, a quien piensa indultar, acusa a Fujimori de ser parte de la "dictadura" del poderoso Congreso derriba presidentes, donde ella tiene influencia.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.