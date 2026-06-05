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Las elecciones en Perú abren la puerta a la reconciliación diplomática con México

El próximo gobierno del país sudamericano se definirá entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, cercano al exmandatario Pedro Castillo.
vie 05 junio 2026 05:55 AM
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Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, por el partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, por el partido Juntos por el Perú, saludan durante un debate en Lima el 31 de mayo de 2026, antes de la segunda sección presidencial del 7 de junio.
Sánchez y Fujimori llegaron al balotaje después de una primera vuelta plagada de fallos logísticos y denuncias de fraude. En conjunto, no recibieron ni el 30% de los votos. (FOTO: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Perú elegirá a su próximo presidente, el noveno en la última década, entre dos visiones de país diametralmente opuestas. Por un lado, Keiko Fujimori, la heredera de una dinastía política de derecha y por el otro, Roberto Sánchez, el abanderado de la izquierda, cercano al expresidente Pedro Castillo.

Estos comicios pueden ser clave para lo que suceda con las relaciones entre México y Perú, rotas desde noviembre de 2025, después de casi tres años de tensiones que tienen al exmandatario Castillo en el centro de la disputa.

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México y Perú, una relación con dos siglos de historia

La relación entre México y Perú había sido durante muchos años, una de las más estables en la región. Los vínculos diplomáticos se remontan a 1823, poco después de que ambos países obtuvieran su independencia de España. A lo largo de los siglos XIX y XX se construyeron lazos diplomáticos y comerciales sólidos.

“Ya en la etapa contemporánea, esa relación adquirió una dimensión económica más clara con el Acuerdo de Integración Comercial Perú–México, firmado en 2011 y en vigor desde el 1 de febrero de 2012”, indica José Joel Peña, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

Además, ambos países participan, junto con Chile y Colombia, en la Alianza del Pacífico, un proyecto de integración económica entre estos países latinoamericanos para buscar una mayor proyección a Asia-Pacífico.

Hasta 2016, Perú era el segundo destino de las inversiones mexicanas en Latinoamérica y el primero de la Alianza del Pacífico, con una inversión acumulada que supera los 14,000 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El intercambio comercial entre México y Perú en 2024 fue de 2,632 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México. México exportó en ese periodo 1,115 millones de dólares a Perú, mientras que importó 1,398 millones de dólares de este país.

Los principales productos de exportación son los monitores y proyectores que no incorporan aparatos de recepción de televisión, mientras que los principales productos que importa de Perú son el cobre refinador y las aleaciones de cobre.

En el periodo de entre enero y diciembre de 2025, la Inversión Extranjera Directa proveniente de Perú fue de 35.3 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

“Durante varios años México y Perú no sólo compartieron una relación bilateral funcional, sino también una apuesta regional común”, apunta el académico.

Sin embargo, las relaciones comenzaron a vivir una tensión muy importante después de la destitución en Perú del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido después de un fallido intento de disolver el Congreso, el 7 de diciembre de 2022. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador saltó a su defensa y no reconoció al gobierno de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castilllo que tomó el poder.

Poco tiempo después, ambos países retiraron a sus respectivos embajadores, aunque las relaciones diplomáticas se mantuvieron.

Las tensiones también afectaron a la Alianza del Pacífico, pues México rechazó en 2020 ceder la presidencia protempore a Perú, a pesar de que le correspondía por rotación.

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Las tensiones entre México y Perú continuaron por varios años, con señalamientos cruzados entre Boluarte y los presidentes mexicanos López Obrador y, desde octubre de 2024, Claudia Sheinbaum.

La situación se agravó el 3 de noviembre de 2025, cuando México otorgó asilo político a Betssy Chávez, exjefa de gabinete de Castillo y quien, al igual que el exmandatario, estaba enfrentando un juicio por el presunto delito de rebelión desde marzo de 2025. El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones exteriores.

Sheinbaum ha reiterado su apoyo al expresidente Castillo y ha pedido la liberación del exmandatario, al que considera preso de manera injusta.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos polos opuestos

La presidencia de Perú será definida entre dos figuras antagónicas, pero igualmente impopulares: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos llegaron al balotaje después de una primera vuelta plagada de fallos logísticos y denuncias de fraude. En conjunto, no recibieron ni el 30% de los votos.

Por un lado está Keiko Fujimori, la hija del autócrata Alberto Fujimori que busca encabezar el gobierno peruano por cuarta vez. Las encuestas muestran, no obstante, que esta administradora de empresas de 51 años se encuentra ante su mejor oportunidad para lograrlo.

Fujimori se presenta como una profesional de la política. Ha sido parlamentaria y jefa de su partido Fuerza Popular. Creció entre los pasillos del poder, fue primera dama del gobierno de Fujimori a los 19 años y junto a él se codeó con jefes de Estado y otros líderes internacionales.

Keiko promete seguir los pasos de su padre y ejercer mano dura contra el crimen, una de las mayores preocupaciones de los peruanos en estas elecciones.

Por su parte, Sánchez, psicólogo de profesión, de 57 años, dice representar a los peruanos excluidos por las élites. Es congresista y fue ministro de Comercio y Turismo en el breve gobierno de Pedro Castillo.

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El izquierdista radical aboga por romper con el modelo económico liberal establecido por la Constitución de 1993 bajo el mandato de Alberto Fujimori.

Promete convocar una Asamblea Constituyente y establecer un Estado plurinacional para gobernar con los pueblos indígenas, similar al modelo de Evo Morales en Bolivia.

¿Un nuevo capítulo con México?

Aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países están en pausa, Perú y México aún guardan otros tipos de lazos, lo que puede ayudar a reanudar el intercambio entre ambas partes.

“Las empresas son las que hacen negocios, no los gobiernos. Entonces, aunque no haya una relación diplomática entre México y Perú, finalmente hay peruanos que siguen viniendo a México, mexicanos que siguen haciendo negocios en Perú. El flujo comercial no se ha detenido”, dice Aribel Contreras, profesora de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

José Joel Peña indica que no existe una lista formal de condiciones previas pactadas por ambos gobiernos para restablecer relaciones.

“La reanudación exige, sobre todo, una decisión política de desescalamiento por parte de ambos Estados. Y en ese punto, el problema no es sólo jurídico o protocolario, más bien es político”, explica Peña.

Sheinbaum esperaba que el actual mandatario peruano, José María Balcázar, hiciera algún acercamiento tras asumir el cargo como interino en febrero, pero hasta el momento no ha pasado.

Una eventual llegada de Sánchez puede facilitar que se reanuden las relaciones diplomáticas. Ya que ha prometido que si llega al poder, una de sus primeras acciones será indultar a Castillo, a quien visita a menudo en la cárcel.

Además, Sánchez ya ha mantenido conversaciones con autoridades mexicanas, de acuerdo con medios peruanos. El entonces congresista viajó a México entre el 8 y el 10 de octubre de 2025 junto con Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, para gestionar el asilo de Betssy Chávez, indica un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece.

Si los resultados favorecen a Fujimori, como indican las encuestas, es poco claro qué sucederá con las relaciones con México. La excongresista se ha mostrado contraria a los movimientos políticos de izquierda, por lo que podría no buscar un acercamiento con Sheinbaum.

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