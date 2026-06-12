Estados Unidos mata al “Niño” Guerrero, el líder del Tren de Aragua

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", aseguró Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

"Organización terrorista"

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de Latinoamérica .

El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua, de nombre real Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluyendo al Niño Guerrero, por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego.