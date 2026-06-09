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Internacional

EU dispone de 100 millones de barriles de petróleo venezolano entre dudas y opacidad

El destino de los fondos obtenidos por la venta del crudo del país sudamericano, que se estima en 8,000 millones de dólares, se hace sin transparencia y bajo control del gobierno de Donald Trump.
mar 09 junio 2026 05:30 AM
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El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez (L), estrecha la mano del primer ministro de la India, Narendra Modi, antes de su reunión en la Casa de Hyderabad en Nueva Delhi el 4 de junio de 2026.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fue recibida con honores en India, país que se ha convertido en el segundo destino de sus exportaciones petroleras. (FOTO: ARUN SANKAR/AFP)

A cuatro meses de que Estados Unidos ejerció el control sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela, casi 100 millones de barriles por un valor estimado de 8,000 millones de dólares han pasado por un proceso marcado por la poca transparencia y la falta de supervisión.

Delcy Rodríguez reemplazó en la presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense que incluyó un bombardeo a Caracas y tras ello, rápidamente suscribió acuerdos petroleros con el presidente Donald Trump, que ha dicho tener control de esta industria en Venezuela.

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El gobierno llevó a cabo una reforma radical de la normativa que regula la industria petrolera, con lo que revirtió las políticas que favorecían el control estatal nacional y que se remontaban a dos décadas atrás. Por su parte, Estados Unidos ha relajado las sanciones contra el sector petrolero venezolano, para permitir la entrada de más jugadores extranjeros.

La administración Trump ha asegurado que este control será benéfico para ambos países, pero no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado, o cómo ha utilizado esos fondos desde que se hizo con el control de las exportaciones de petróleo del país, indica Roxana Vigil, especialista en seguridad nacional, en un artículo del Council of Foreign Relations (CFR).

Vigil, quien cita datos de seguimiento de petroleros de la agencia Bloomberg y de informes sobre los descuentos aplicados al crudo venezolano, indica que el valor estimado de las exportaciones de petróleo controladas por Estados Unidos ha aumentado de 600 millones de dólares en enero (alrededor de 380,000 barriles por día) a unos 3,700 millones de dólares solo en abril (alrededor de 1.1 millones de barriles por día).

De acuerdo con esta información, los mayores receptores de petróleo venezolano desde el 3 de enero han sido Estados Unidos (43%), India (26%) y España (8%).

Rodríguez viajó recientemente a India, donde fue recibida con honores por el primer ministro Narendra Modi. Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una "oportunidad" y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

El misterioso destino de los fondos

La administración Trump supervisa la venta de las reservas petroleras existentes del país y ejerce control sobre cómo se pueden gastar los ingresos.

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Días después de atrapar a Maduro, la administración Trump contrató a dos empresas comercializadoras de materias primas para vender petróleo venezolano: Vitol Group y Trafigura Group.

Los primeros cargamentos comercializados por Vitol y Trafigura generaron alrededor de 500 millones de dólares, que se mantuvieron temporalmente en cuentas supervisadas por los Estados Unidos, la principal de ellas en Qatar, mientras Washington decidía cómo desembolsarlos.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una audiencia ante el Congreso en enero, que 300 millones de dólares se destinaron al sistema cambiario de Venezuela a través de cuatro bancos privados, siguiendo las normas del Banco Central destinadas a aliviar la presión sobre la moneda nacional, el bolívar, mientras que los otros 200 millones de dólares "todavía estaban" en la cuenta.

El jefe de la diplomacia estadounidense, uno de los artífices del derrocamiento de Maduro, dijo que la administración estadounidense llevaría a cabo una auditoría retroactiva sobre los fondos que pasaron por la cuenta de Qatar.

En febrero, el Secretario de Energía, Chris Wright, dijo durante una entrevista con la cadena NBC que los 500 millones de dólares completos habían sido transferidos a Venezuela y que la administración utilizaría cuentas del Tesoro estadounidense en el futuro.

“Sin embargo, el gobierno estadounidense aún no ha proporcionado una contabilidad pública de la cuenta de Qatar, incluyendo cómo se gastaron los fondos o qué salvaguardas se implementaron para evitar la corrupción y el lavado de dinero”, indica Vigil, quien trabajó como asesora senior de la política de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.

En abril, un testigo del Departamento de Estado le dijo al Congreso que el departamento había autorizado el desembolso de alrededor de 3,000 millones de dólares a Venezuela, pero el testigo no sabía cuánto dinero quedaba en las cuentas del Tesoro estadounidense.

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Hasta el momento, de acuerdo con Vigil, no es claro si el Congreso cuenta con mayor información sobre el balance en la cuenta de Qatar y en las cuentas del Tesoro.

Opacidad en EU y Venezuela

A pesar de las reformas para permitir mayor inversión extranjera, poco ha cambiado en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal que controla la producción petrolera del país sudamericano.

La petrolera, caracterizada por la falta de transparencia, no ha publicado cifras de ingresos por petróleo desde 2016, y la administración Trump no ha revelado públicamente las cifras exactas que controla. Tampoco está claro quién dentro del gobierno estadounidense supervisa esos fondos.

Trump dijo en redes sociales que controlaría los ingresos cuando anunciara la primera venta de 50 millones de barriles, pocos días después de la caída de Maduro. Sin embargo, la Orden Ejecutiva 14373, que establece los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero como propiedad del gobierno venezolano bajo custodia por el Departamento del Tesoro, indica que el secretario de Estado dará al Tesoro instrucciones para los desembolsos.

Excepto por algunos detalles compartidos con el Congreso y en la Orden Ejecutiva 14373, la administración Trump no ha proporcionado casi ninguna información sobre el sistema que ha establecido para vender petróleo venezolano, recaudar los ingresos y utilizar los fondos.

La administración tampoco ha publicado los acuerdos escritos que ha celebrado con el gobierno venezolano, comerciantes, compradores, bancos y otras entidades involucradas en el proceso.

Tanto Rubio como el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se comprometieron por separado con el Congreso a compartir una copia de los acuerdos escritos que rigen el control de las exportaciones de petróleo venezolanas en Estados Unidos, aunque no está claro si esas copias fueron entregadas al Congreso, y, si existen, tampoco se han hecho públicas.

A pesar de la insistencia de Rubio ante el Congreso de que las empresas de comercio de materias primas Trafigura y Vitol eran una "solución a corto plazo" para vender rápidamente el primer tramo de petróleo, ambas compañías, permanecen en Venezuela cinco meses después.

A mediados de abril, el testigo del Departamento de Estado dijo al Congreso que la firma de contabilidad KPMG realizaría auditorías trimestrales de cómo se están gastando los ingresos petroleros venezolanos, para incluir una auditoría retrospectiva "desde el principio", pero dijo que no sabía cuándo estarían disponibles los informes.

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Estados Unidos Petróleo Delcy Rodríguez Donald Trump

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