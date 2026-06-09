EU dispone de 100 millones de barriles de petróleo venezolano entre dudas y opacidad

El gobierno llevó a cabo una reforma radical de la normativa que regula la industria petrolera, con lo que revirtió las políticas que favorecían el control estatal nacional y que se remontaban a dos décadas atrás. Por su parte, Estados Unidos ha relajado las sanciones contra el sector petrolero venezolano, para permitir la entrada de más jugadores extranjeros.

La administración Trump ha asegurado que este control será benéfico para ambos países, pero no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado, o cómo ha utilizado esos fondos desde que se hizo con el control de las exportaciones de petróleo del país, indica Roxana Vigil, especialista en seguridad nacional, en un artículo del Council of Foreign Relations (CFR).

Vigil, quien cita datos de seguimiento de petroleros de la agencia Bloomberg y de informes sobre los descuentos aplicados al crudo venezolano, indica que el valor estimado de las exportaciones de petróleo controladas por Estados Unidos ha aumentado de 600 millones de dólares en enero (alrededor de 380,000 barriles por día) a unos 3,700 millones de dólares solo en abril (alrededor de 1.1 millones de barriles por día).

De acuerdo con esta información, los mayores receptores de petróleo venezolano desde el 3 de enero han sido Estados Unidos (43%), India (26%) y España (8%).

Rodríguez viajó recientemente a India, donde fue recibida con honores por el primer ministro Narendra Modi. Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una "oportunidad" y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

El misterioso destino de los fondos

La administración Trump supervisa la venta de las reservas petroleras existentes del país y ejerce control sobre cómo se pueden gastar los ingresos.