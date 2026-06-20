Irán cierra el estrecho de Ormuz; EU mantiene vigilancia militar

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas para forzar al enemigo medidas a cumplir sus obligaciones".

La respuesta de EU

El ejército estadounidense declaró el sábado que se mantenía "presente y vigilante" en el estrecho de Ormuz, poco después de que Irán anunciara el cierre de esta vía marítima clave.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes", afirmó el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

