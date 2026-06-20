Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán cierra el estrecho de Ormuz; EU mantiene vigilancia militar

La decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz vuelve a poner en alerta a los mercados energéticos por el papel estratégico de la ruta en el flujo mundial de petróleo.
sáb 20 junio 2026 10:30 AM
Añadir Expansión en Google
En esta foto obtenida de la agencia de noticias IRAN de Irán el 1 de junio de 2026, los buques navegan en la playa de Suru en Bandar Abbas a lo largo del Estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques a medida que las negociaciones entre las dos partes se estancaron y Teherán insistió nuevamente en que cualquier acuerdo de paz también debe cubrir la creciente ofensiva de Israel en el Líbano.
Irán ordenó el cierre del estrecho de Ormuz y eleva la tensión con Estados Unidos. (FOTO: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

Publicidad

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas para forzar al enemigo medidas a cumplir sus obligaciones".

La respuesta de EU

El ejército estadounidense declaró el sábado que se mantenía "presente y vigilante" en el estrecho de Ormuz, poco después de que Irán anunciara el cierre de esta vía marítima clave.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes", afirmó el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Publicidad

Tags

Irán

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad