El acuerdo entre EU e Irán incluye puntos sobre el uranio, Ormuz y un fondo de reconstrucción

Este entendimiento preliminar será seguido de 60 días de negociaciones sobre un pacto definitivo, tras lo cual Trump dijo que Washington podría simplemente volver a "bombardear" si Irán no acepta.

El programa nuclear de Irán se menciona en el memorando, según los funcionarios estadounidenses, con cláusulas adicionales en comparación con los borradores del acuerdo que se filtraron en medios estadounidenses y extranjeros.

Cuotas en el estrecho de Ormuz

Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. " Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.

¿Qué pasará con el uranio enriquecido de Irán?

De acuerdo con el texto, los dos países acordaron discutir un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán, en el centro de las acusaciones estadounidenses de que Teherán quiere desarrollar armas nucleares.

"El hecho de que estén cediendo en eso es una victoria enorme, enorme para Estados Unidos", dijo uno de los altos funcionarios.

El documento dice que la "metodología mínima" consistiría en "realizar la dilución en el propio lugar, bajo supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)".

La dilución consiste en mezclar uranio enriquecido —que podría usarse para fabricar armas nucleares— con uranio empobrecido, con el fin de reducir su nivel de radiactividad.

"Lo que se plantea es eliminar la reserva de material enriquecido, y así es, como mínimo, cómo vamos a hacerlo", explicó un alto funcionario estadounidense, quien aclaró que esta era su propia interpretación del acuerdo.

Un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares

El eventual fondo de reconstrucción para Irán tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero fue la "segunda parte más controvertida" del acuerdo después de la cuestión nuclear, reconocieron los funcionarios estadounidenses.

El texto dice que en Washington "se compromete, junto con socios regionales, a elaborar un plan definitivo y mutuamente acordado con al menos 300,000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán".

El mecanismo para hacerlo también formaría parte de las conversaciones de 60 días.

El acuerdo no exige a Washington pagar "un céntimo a los iraníes, ni contribuir jamás con dinero a este fondo de reconstrucción", destacó uno de los altos funcionarios.

"Lo que dice es que, si llegamos a un acuerdo definitivo y si los iraníes se comportan, permitiremos el levantamiento de sanciones que habilitaría, por ejemplo, que los emiratíes construyan una central eléctrica en Irán", apuntó.