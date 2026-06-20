Irán y EU negocian en Suiza con el Estrecho de Ormuz y el petróleo mundial en juego

Los negociadores de Teherán llegaron por la noche a Suiza, según el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.

Entre los miembros de la delegación figuran el negociador jefe y presidente del parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, así como el canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati, según la televisión estatal iraní.

El vicepresidente estadounidense JD Vance debe unirse al enviado Steve Witkoff y al año del presidente Donald Trump, Jared Kushner, para las negociaciones.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles prevé una duración de las conversaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo final centrado en el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones contra su economía. Según Berna, las conversaciones "preparatorias" comenzaron ya el sábado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció negociaciones "técnicas" el domingo entre iraníes y estadounidenses, con la presencia de representantes de los países mediadores Qatar y Pakistán.

Protocolo "en peligro"

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, advirtió el sábado a Estados Unidos que el protocolo estaría "en peligro" si sus cláusulas no se aplicaban rápidamente, en referencia a la situación en Líbano, donde Israel y Hezbolá sostienen enfrentamientos.

Teherán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho estratégico de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos.

Por su parte, Trump amenazó con aplicar un peaje en Ormuz si no se llega a un acuerdo.

"No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo", escribió en su plataforma Truth Social.

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

