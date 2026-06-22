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Colombia espera resultados del escrutinio electoral entre protestas de la izquierda

Los resultados de la segunda vuelta son los más estrechos desde la implementación del balotaje en 1994, con un margen de apenas 0.94% de los votos entre los dos candidatos.
lun 22 junio 2026 06:43 PM
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Un hombre lee el periódico con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, Colombia, el 22 de junio de 2026, el día después de la segunda secumbre de las elecciones presidenciales. Las calles de la ciudad colombiana de Barranquilla se convirtieron en un carnaval en la noche del 21 de junio de 2026, después de que el derechista Abelardo de la Espriella venció a su rival de izquierda para ganar las elecciones presidenciales del país.
De acuerdo al preconteo, De la Espriella obtuvo el 49.66% de la votación frente al 48.70% de Cepeda. La diferencia actual es de 247,000 votos entre ambos candidatos. (FOTO: JAIME SALDARRIAGA/AFP)

Colombia quedó en vilo este domingo después de que se diera a conocer el conteo preliminar de los votos de la elección presidencial, que favorece al derechista Abelardo de la Espriella, aunque con un margen mínimo.

En el balotaje más reñido de la historia del país, el izquierdista Iván Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual en el preconteo frente al abogado millonario que se hace llamar "El Tigre”.

De acuerdo al preconteo del 99.9% de los votos, De la Espriella obtuvo el 49.66% de la votación frente al 48.70% de Cepeda. La diferencia actual es de 247,000 votos entre ambos candidatos. Ese margen de 0.94% es el más estrecho en una elección presidencial desde la imposición de la segunda vuelta en 1994.

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El presidente Gustavo Petro y la izquierda impugnaron el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

"Somos demócratas, lejos de nosotros el autoritarismo, sin embargo, nuestros abogados están impugnando el resultado en 33,000 mesas de votación alrededor del país”, dijo Cepeda el domingo, poco después de que se dieran a conocer los resultados.

El lunes, el exsenador dijo que su equipo de seguridad había presentado ya 57,189 reclamos para el escrutinio.

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¿Cuál es la diferencia entre el escrutinio y el preconteo?

Desde hace años, el preconteo ha servido como una señal válida para determinar al ganador de las elecciones, pero debido a lo estrecho del margen, la izquierda decidió esperar al escrutinio de los votos. El preconteo es una herramienta de carácter informativo que se da a conocer pocas horas después del cierre de las urnas. No tiene un carácter vinculante.

A diferencia de este, el escrutinio es el proceso que entrega el resultado oficial y legal de las elecciones, por el que se determina oficialmente al ganador de las elecciones.

En el escrutinio, notarios y jueces contrastan y verifican las actas de votación y emiten actas judiciales que convierten los votos en resultados jurídicamente válidos.

Durante esta parte del proceso es cuando se pueden presentar, si así lo consideran las campañas, las reclamaciones pertinentes.

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El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, dijo en entrevista con Caracol Radio que esperan que las actas con reclamaciones lleguen “lo más pronto posible, entre hoy o mañana” para iniciar la audiencia de declaratoria de la elección.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales las discrepancias entre un proceso y otro no suelen ser muy sustanciales: de acuerdo a los datos del CNE y la Registraduría Nacional, el promedio de diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo desde las elecciones de 1998 apenas alcanza el 0.1% del total de sufragios.

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El resultado del escrutinio puede tardar algunos días en darse a conocer. En la primera vuelta de esta elección, por ejemplo, se terminó el miércoles después de los comicios.

Los funcionarios electorales cuentan los votos durante la segunda selección de las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 21 de junio de 2026. Los colombianos votaron el 21 de junio en una segunda secesión presidencial polarizada que podría remodelar el frágil proceso de paz del país y las relaciones con los Estados Unidos, después de la campaña electoral más violenta en una década.
El escrutinio es el proceso que entrega el resultado oficial y legal de las elecciones, por el que se determina oficialmente al ganador de las elecciones. (FOTO: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Protestas en Cali y Bogotá

Al grito de "¡resistencia!" y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo y el lunes contra la elección de De la Espriella.

Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

Quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, que apoya la elección del ultraderechista cuestionado por sus adversarios por representar legalmente a criminales como paramilitares, narcotraficantes y prometer reprimir las protestas durante su mandato que irá hasta 2030.

Los manifestantes corren de los gases lacrimógenos mientras protestan por los resultados de la segunda sección presidencial en Cali, Colombia, el 21 de junio de 2026. Un extravagante abogado respaldado por Estados Unidos que nunca ha ocupado un cargo público ganó por poco la remonda presidencial de Colombia el domingo, balanceando al país con fuerza hacia la derecha en una promesa de librar la guerra contra los grupos guerrilleros que manejan drogas. Con más del 99 por ciento de los centros de votación informando, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,67 por ciento de los votos, una ventaja inaqueable sobre su rival, el senador de izquierda Ivan Cepeda, que se quedó atrás con un 48,69 por ciento, según los resultados oficiales.
Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones de izquierda. (FOTO: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

En Bogotá, cientos de personas arropadas por banderas de Colombia y una caravana de autos y motos se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.

La policía les respondió con gases lacrimógenos a los jóvenes golpeados por la elección del nuevo presidente que promete mano dura contra el crimen, megacárceles y promover el fracking para extraer recursos energéticos.

Tras las protestas, Cepeda llamó el lunes a la "calma" a sus seguidores y exigió al virtual presidente electo no amenazarlo.

"Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante", dijo Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

"Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar", añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.

Cepeda también rechazó las declaraciones de De la Espriella por "irrespetuosas" y "desobligantes".

"Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo. El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas", dijo en medio de una ovación el nuevo mandatario el domingo ante miles de seguidores en la caribeña Barranquilla.

Cepeda respondió: "A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad".

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Colombia Elecciones presidenciales

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