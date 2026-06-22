Colombia espera resultados del escrutinio electoral entre protestas de la izquierda

El presidente Gustavo Petro y la izquierda impugnaron el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

"Somos demócratas, lejos de nosotros el autoritarismo, sin embargo, nuestros abogados están impugnando el resultado en 33,000 mesas de votación alrededor del país”, dijo Cepeda el domingo, poco después de que se dieran a conocer los resultados.

El lunes, el exsenador dijo que su equipo de seguridad había presentado ya 57,189 reclamos para el escrutinio.

¿Cuál es la diferencia entre el escrutinio y el preconteo?

Desde hace años, el preconteo ha servido como una señal válida para determinar al ganador de las elecciones, pero debido a lo estrecho del margen, la izquierda decidió esperar al escrutinio de los votos. El preconteo es una herramienta de carácter informativo que se da a conocer pocas horas después del cierre de las urnas. No tiene un carácter vinculante.

A diferencia de este, el escrutinio es el proceso que entrega el resultado oficial y legal de las elecciones, por el que se determina oficialmente al ganador de las elecciones.

En el escrutinio, notarios y jueces contrastan y verifican las actas de votación y emiten actas judiciales que convierten los votos en resultados jurídicamente válidos.

Durante esta parte del proceso es cuando se pueden presentar, si así lo consideran las campañas, las reclamaciones pertinentes.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, dijo en entrevista con Caracol Radio que esperan que las actas con reclamaciones lleguen “lo más pronto posible, entre hoy o mañana” para iniciar la audiencia de declaratoria de la elección.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales las discrepancias entre un proceso y otro no suelen ser muy sustanciales: de acuerdo a los datos del CNE y la Registraduría Nacional, el promedio de diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo desde las elecciones de 1998 apenas alcanza el 0.1% del total de sufragios.