Colombia espera resultados del escrutinio electoral entre protestas de la izquierda

Colombia quedó en vilo este domingo después de que se diera a conocer el conteo preliminar de los votos de la elección presidencial, que favorece al derechista Abelardo de la Espriella, aunque con un margen mínimo.
En el balotaje más reñido de la historia del país, el izquierdista Iván Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual en el preconteo frente al abogado millonario que se hace llamar "El Tigre”.
El presidente Gustavo Petro y la izquierda impugnaron el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.
"Somos demócratas, lejos de nosotros el autoritarismo, sin embargo, nuestros abogados están impugnando el resultado en 33,000 mesas de votación alrededor del país”, dijo Cepeda el domingo, poco después de que se dieran a conocer los resultados.
El lunes, el exsenador dijo que su equipo de seguridad había presentado ya 57,189 reclamos para el escrutinio.
¿Cuál es la diferencia entre el escrutinio y el preconteo?
Desde hace años, el preconteo ha servido como una señal válida para determinar al ganador de las elecciones, pero debido a lo estrecho del margen, la izquierda decidió esperar al escrutinio de los votos. El preconteo es una herramienta de carácter informativo que se da a conocer pocas horas después del cierre de las urnas. No tiene un carácter vinculante.
A diferencia de este, el escrutinio es el proceso que entrega el resultado oficial y legal de las elecciones, por el que se determina oficialmente al ganador de las elecciones.
En el escrutinio, notarios y jueces contrastan y verifican las actas de votación y emiten actas judiciales que convierten los votos en resultados jurídicamente válidos.
Durante esta parte del proceso es cuando se pueden presentar, si así lo consideran las campañas, las reclamaciones pertinentes.
El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, dijo en entrevista con Caracol Radio que esperan que las actas con reclamaciones lleguen “lo más pronto posible, entre hoy o mañana” para iniciar la audiencia de declaratoria de la elección.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales las discrepancias entre un proceso y otro no suelen ser muy sustanciales: de acuerdo a los datos del CNE y la Registraduría Nacional, el promedio de diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo desde las elecciones de 1998 apenas alcanza el 0.1% del total de sufragios.
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El resultado del escrutinio puede tardar algunos días en darse a conocer. En la primera vuelta de esta elección, por ejemplo, se terminó el miércoles después de los comicios.
Protestas en Cali y Bogotá
Al grito de "¡resistencia!" y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo y el lunes contra la elección de De la Espriella.
Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.
Quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, que apoya la elección del ultraderechista cuestionado por sus adversarios por representar legalmente a criminales como paramilitares, narcotraficantes y prometer reprimir las protestas durante su mandato que irá hasta 2030.
En Bogotá, cientos de personas arropadas por banderas de Colombia y una caravana de autos y motos se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.
Tras las protestas, Cepeda llamó el lunes a la "calma" a sus seguidores y exigió al virtual presidente electo no amenazarlo.
"Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante", dijo Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.
"Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar", añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.
Cepeda también rechazó las declaraciones de De la Espriella por "irrespetuosas" y "desobligantes".
"Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo. El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas", dijo en medio de una ovación el nuevo mandatario el domingo ante miles de seguidores en la caribeña Barranquilla.
Cepeda respondió: "A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad".