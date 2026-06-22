Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo de Irán por dos meses

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril —tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra—, cayó tras el anuncio a 77.6 dólares.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

"El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

"Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente", dijo.

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que se produjo "una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles" y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

"Avances alentadores"

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.