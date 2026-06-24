¿Qué es el bloque Omega y cómo se relaciona con la ola de calor que asfixia Europa?

¿Qué pasa durante un bloque Omega?
Si este patrón es muy estable, el sistema de alta presión puede evolucionar hacia una "cómo de calor".
Esto actúa como una tapa atmosférica en una olla hirviendo, atrapando el calor debajo. El aire que se hunde por debajo de la presión se calienta a medida que se comprime, mientras que el calor cerca de la superficie no puede escapar.
Estas condiciones suprimen la formación de nubes y favorecen el clima tranquilo con poco viento. Los cielos más claros permiten que más sol cocine la superficie de la Tierra, creando un bucle de retroalimentación de calor.
"En las condiciones adecuadas, y necesitas las condiciones adecuadas, se pone más y más caliente", dijo Lang.
Son condiciones como estas las que están cocinando Francia y España, donde las temperaturas han superado los 40 grados.
Las regiones en las áreas de baja presión que flanquean la ola de calor, mientras tanto, tienen más probabilidades de ver condiciones más frescas y lluviosas.
Reino Unido se encuentra en el límite entre el sistema de alta presión y el aire más frío al noroeste, produciendo un calor intenso en el sur y el este, y condiciones más frías y húmedas en el norte y el oeste, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido.
Un mundo más caliente
Las cómodas de calor y los patrones de omega no son nada nuevos y pueden formarse por separado entre sí, dijeron los expertos.
Una ola de calor a finales de mayo en toda Europa estaba ligada a una cúpula de calor, mientras que un patrón de omega en forma de herradura se identificó como un factor clave de un gran período de calor sobre Francia en junio de 2025.
Tampoco son exclusivos de Europa, pero ocurren en ambos hemisferios a través de las latitudes medias del mundo. "Pueden ocurrir sobre el Pacífico, sobre Europa, sobre América del Norte", dijo Burgess.
Los científicos dicen que ha habido un aumento en los sistemas de alta presión en Europa en las últimas décadas, pero si esto es una consecuencia del cambio climático sigue siendo un tema de debate.
Burgess dijo que cuando se producen cámaras de calor, "la ola de calor posterior es más intensa de lo que de otro modo habría sido sin el cambio climático".