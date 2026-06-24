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¿Qué es el bloque Omega y cómo se relaciona con la ola de calor que asfixia Europa?

Reino Unido, España y Francia alcanzan temperaturas récord, que afectan a aproximadamente 100 millones de personas en el viejo continente.
mié 24 junio 2026 05:53 PM
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Los turistas caminan bajo sus paraguas para protegerse del sol mientras visitan la Gran Plaza, durante una ola de calor, en Bruselas el 24 de junio de 2026
Una ola de calor a finales de mayo en toda Europa estaba ligada a una cúpula de calor, mientras que un patrón de omega en forma de herradura se identificó como un factor clave de un gran período de calor sobre Francia en junio de 2025. (FOTO: NICOLAS TUCAT/AFP)

La ola de calor en Europa, con temperaturas récord que avanzan hacia el este, abrasa a casi 100 millones de personas y pone a prueba las redes eléctricas, con sobrecargas y decenas de miles de personas sin electricidad.

Al menos 94 millones de habitantes lidiaron con temperaturas superiores a 35 °C en algún momento de este miércoles, la mayoría en Francia y España. Varias regiones del Reino Unido pasaron a alerta roja por calor extremo hasta la noche del jueves. Es la segunda vez que se activa esta alerta desde 2021, cuando se creó.

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Solo en Francia, la ola de calor ya ha provocado más de 40 muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de riesgos para la salud provocados por el calor extremo.

Estas temperaturas están relacionadas con un fenómeno llamado bloqueo omega. A continuación, explicamos qué son y si pueden volverse más frecuentes debido al cambio climático.

¿Qué es un bloque Omega?

Un bloque Omega toma su nombre de la forma de la letra griega Ω, con un bulto de alta presión más cálida y asentada sostenida entre dos sistemas de baja presión más fríos.

El elemento de "bloqueo" se refiere a cómo el área de alta presión del aire caliente se atasca. En condiciones normales, la corriente en chorro lleva los sistemas meteorológicos constantemente de oeste a este.

Pero durante un bloque Omega, ese flujo se interrumpe y puede doblarse dramáticamente al norte y al sur, aislando los sistemas de presión. Los vientos de dirección más débiles y los contrastes de temperatura en la atmósfera contribuyen a estos patrones de movimiento lento y bloqueado.

Esta configuración bloquea el típico flujo este-oeste de la corriente en chorro, como una gran roca en un pequeño arroyo que fuerza el flujo de agua a su alrededor, describe el meteorólogo senior Jonathan Erdman, en The Weather Channel.

El resultado es que el aire caliente y tranquilo se aloja sobre la misma área. Los bloqueos de Omega suelen durar entre tres y diez días, pero pueden persistir durante semanas.

"Así que, por lo tanto, el bloqueo significa que una vez que esta configuración meteorológica se pone en marcha, puede seguir reforzándose durante algún tiempo", dijo Will Lang, meteorólogo jefe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, a la AFP.

Sebastien Leas, un pronosticador del servicio meteorológico de Francia, lo comparó con una "aspiradora, que atrae el calor y las masas de aire caliente que se elevan desde el norte de África" y lo vuela hacia el norte en un violento torrente.

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¿Qué pasa durante un bloque Omega?

Si este patrón es muy estable, el sistema de alta presión puede evolucionar hacia una "cómo de calor".

Esto actúa como una tapa atmosférica en una olla hirviendo, atrapando el calor debajo. El aire que se hunde por debajo de la presión se calienta a medida que se comprime, mientras que el calor cerca de la superficie no puede escapar.

Estas condiciones suprimen la formación de nubes y favorecen el clima tranquilo con poco viento. Los cielos más claros permiten que más sol cocine la superficie de la Tierra, creando un bucle de retroalimentación de calor.

"En las condiciones adecuadas, y necesitas las condiciones adecuadas, se pone más y más caliente", dijo Lang.

Son condiciones como estas las que están cocinando Francia y España, donde las temperaturas han superado los 40 grados.

Las regiones en las áreas de baja presión que flanquean la ola de calor, mientras tanto, tienen más probabilidades de ver condiciones más frescas y lluviosas.

Reino Unido se encuentra en el límite entre el sistema de alta presión y el aire más frío al noroeste, produciendo un calor intenso en el sur y el este, y condiciones más frías y húmedas en el norte y el oeste, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

Un mundo más caliente

Las cómodas de calor y los patrones de omega no son nada nuevos y pueden formarse por separado entre sí, dijeron los expertos.

Una ola de calor a finales de mayo en toda Europa estaba ligada a una cúpula de calor, mientras que un patrón de omega en forma de herradura se identificó como un factor clave de un gran período de calor sobre Francia en junio de 2025.

Tampoco son exclusivos de Europa, pero ocurren en ambos hemisferios a través de las latitudes medias del mundo. "Pueden ocurrir sobre el Pacífico, sobre Europa, sobre América del Norte", dijo Burgess.

Los científicos dicen que ha habido un aumento en los sistemas de alta presión en Europa en las últimas décadas, pero si esto es una consecuencia del cambio climático sigue siendo un tema de debate.

Burgess dijo que cuando se producen cámaras de calor, "la ola de calor posterior es más intensa de lo que de otro modo habría sido sin el cambio climático".

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Ola de calor Cambio climático

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