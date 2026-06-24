¿Qué es el bloque Omega y cómo se relaciona con la ola de calor que asfixia Europa?

Solo en Francia, la ola de calor ya ha provocado más de 40 muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de riesgos para la salud provocados por el calor extremo.

Estas temperaturas están relacionadas con un fenómeno llamado bloqueo omega. A continuación, explicamos qué son y si pueden volverse más frecuentes debido al cambio climático.

¿Qué es un bloque Omega?

Un bloque Omega toma su nombre de la forma de la letra griega Ω, con un bulto de alta presión más cálida y asentada sostenida entre dos sistemas de baja presión más fríos.

El elemento de "bloqueo" se refiere a cómo el área de alta presión del aire caliente se atasca. En condiciones normales, la corriente en chorro lleva los sistemas meteorológicos constantemente de oeste a este.

Pero durante un bloque Omega, ese flujo se interrumpe y puede doblarse dramáticamente al norte y al sur, aislando los sistemas de presión. Los vientos de dirección más débiles y los contrastes de temperatura en la atmósfera contribuyen a estos patrones de movimiento lento y bloqueado.

Esta configuración bloquea el típico flujo este-oeste de la corriente en chorro, como una gran roca en un pequeño arroyo que fuerza el flujo de agua a su alrededor, describe el meteorólogo senior Jonathan Erdman, en The Weather Channel.

El resultado es que el aire caliente y tranquilo se aloja sobre la misma área. Los bloqueos de Omega suelen durar entre tres y diez días, pero pueden persistir durante semanas.

"Así que, por lo tanto, el bloqueo significa que una vez que esta configuración meteorológica se pone en marcha, puede seguir reforzándose durante algún tiempo", dijo Will Lang, meteorólogo jefe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, a la AFP.

Sebastien Leas, un pronosticador del servicio meteorológico de Francia, lo comparó con una "aspiradora, que atrae el calor y las masas de aire caliente que se elevan desde el norte de África" y lo vuela hacia el norte en un violento torrente.