Dos sismos consecutivos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacuden Venezuela

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, asegura que fue "increíble".

"No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

Aeropuerto cerrado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia ante a la gravedad de los daños.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

"El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", indicó la mandataria.

Hasta Colombia

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

El ministro indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas