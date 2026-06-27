Trump nombra al expolicia Lance Schroyer titular del ICE

El ICE, duramente criticado por las duras detenciones de migrantes y redadas masivas en zonas de convivencia social de Estados Unidos, ahora tendrá al frente a un también exmarino y experto en encarcelamiento de criminales, según lo calificó Trump.

“Tengo el gran placer de anunciar que nombré a Lance Schroyer como director del ICE", declaró el presidente estadounidense en su red Truth Social. Es un "expolicía de Oklahoma y exmarino (...) con varias décadas de experiencia en el encarcelamiento de los peores criminales", escribió.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo que el nuevo titular del ICE “desempeñará un papel esencial para ayudar al presidente a identificar, detener, y expulsar a los inmigrantes en situación irregular”.

Teóricamente, el nombramiento de Schroyer al frente de ICE debe ser aprobado por el Senado estadounidense; pero todos los directores de esta agencia han sido nombrados de forma interina desde 2017.

"Llevamos 11 años (desde diciembre de 2014) sin que el DHS (Departamento de Seguridad Interior) haya tenido un director del ICE aprobado por el Senado. El Senado debe aprobar rápidamente el nombramiento de Lance Schroyer", instó Mullin en su cuenta de X.

La policía federal de inmigración es la encargada de llevar a cabo la ofensiva contra la inmigración impulsada por Donald Trump; sin embargo, sus métodos son considerados brutales.

En enero, se dio a conocer la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Minneapolis cuando se oponían a su presencia en dicha ciudad, lo que ha provocado una fuerte conmoción en el país.