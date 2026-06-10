La presencia del ICE en el Mundial 2026 opaca la fiesta del futbol para los migrantes en Estados Unidos

A horas de que ruede el balón en Estados Unidos, la política migratoria de Donald Trump obtuvo una importante victoria: el Congreso aprobó un proyecto de ley de 70,000 millones de dólares para financiarla para el resto de su mandato. El proyecto prevé cerca de 38,000 millones de dólares para el ICE.

Estos fondos se suman a los casi 140,000 millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración.

Los legisladores demócratas presentaron tres proyectos de ley en marzo destinados a limitar la aplicación de la inmigración en la Copa del Mundo por preocupaciones de seguridad para asistentes y viajeros. Sin embargo, ninguno pasó en el Congreso.

Protestas en las ciudades sede

La perspectiva de una presencia de ICE en la Copa del Mundo ha galvanizado a algunos trabajadores en las sedes del mundial.

El 29 de mayo, el sindicato que representa a 2,000 trabajadores de la hospitalidad en el estadio SoFi de Los Ángeles, primera sede y estadio que abrirán el torneo en ese país, rompió las negociaciones con los operadores del inmueble sobre un contrato para mejorar las condiciones de trabajo y mantener a ICE fuera de los terrenos del lugar.

Los trabajadores sindicales de SoFi Stadium, donde se celebrarán ocho partidos, dijeron que votarían para formalizar una huelga; sin embargo, ambas partes anunciaron este martes un acuerdo tentativo para poner fin al conflicto laboral. El pacto les otorgaría la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en caso de verse amenazados por la presencia de agentes del servicio migratorio ICE.

Los trabajadores del SoFi Studium obtuvieron en una negociación la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en caso de verse amenazados por la presencia de agentes del servicio migratorio ICE. (FOTO: PATRICK T. FALLON/AFP)

En Dallas, el grupo de derechos civiles El Movimiento DFW ha entregado cientos de kits de silbatos —incluida información sobre cómo obtener una consulta gratuita con un abogado de inmigración— en iglesias, negocios y complejos de apartamentos en caso de que los agentes del ICE comiencen a detener a personas cerca de los partidos.