La tregua terminó: Estados Unidos retoma los ataques contra Irán

De acuerdo con medios estatales, se escuchan múltiples explosiones a lo largo de la costa iraní.

Sobre la isla de Kish se oyeron aviones de guerra y múltiples explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar, parte de las cuales se quedaron sin electricidad, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

El presidente Donald Trump prometió más temprano, durante la cumbre de la OTAN, que Estados Unidos iba a golpear "duro" a Irán la noche del miércoles, después de asegura que la tregua estaba terminada.

Los mediadores Pakistán y Catar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

Trump dijo que los bombardeos "van a empeorar" si Irán no detiene los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", publicó el presidente de Estados Unidos en las redes sociales junto a una imagen del aparente bombardeo de un sitio en Irán.

“This is in retribution for yesterday’s bombing of ships by Iran. If it happens again, it will get much worse!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/TKKf8cIzCr — The White House (@WhiteHouse) July 8, 2026

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.