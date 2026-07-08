Por qué el Estrecho de Ormuz es la manzana de la discordia entre Estados Unidos e Irán

Esto provocó que los precios del petróleo se dispararan.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, saltó un 5.21% hasta 78.02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, subió un .37% hasta 73.52 dólares.

"Hemos vuelto a un clima de hostilidad, y eso es lo que ha desencadenado la subida de hoy", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Los negociadores iraníes interpretan esa frase como un reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de la República Islámica a gestionar la vía navegable, aunque sin cobrar tasas ni peajes durante dos meses. (FOTO: Elke Scholiers/Getty Images)

La Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres y dependiente de la ONU, estimó este miércoles que unos 6,000 marinos siguen bloqueados en el Golfo por el conflicto en Oriente Medio y condenó la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué dice el acuerdo sobre el estrecho de Ormuz?

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, llevó a Teherán a bloquear la navegación en este estratégico cuello de botella marítimo como represalia, mientras que Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

El memorándum de entendimiento entre ambas partes establece que Irán "tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin cobrar ningún cargo durante 60 días únicamente”.

Los negociadores iraníes interpretan esa frase como un reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de la República Islámica a gestionar la vía navegable, aunque sin cobrar tasas ni peajes durante dos meses.

Estados Unidos —y los Estados del Golfo Pérsico— rechazan esa interpretación, ya que consideran que el texto solo significa que Irán debe facilitar el paso seguro de los buques y no imponer restricciones respaldadas por la fuerza.

“El control de Teherán sobre el estrecho es una tremenda fuente de influencia en sus negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra”, indica un análisis del International Crisis Group. (FOTO: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Tras la firma, el 17 de junio, del protocolo de acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra, los tránsitos se reanudaron a un ritmo más intenso, aunque todavía muy por debajo del registrado antes del conflicto.

Sin embargo, una semana después los Guardianes de la Revolución indicaron que ningún buque podría cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización iraní y amenazaron con tomar "medidas apropiadas" contra quienes incumplieran esa restricción.

Irán considera imponer “peajes" como parte de un acuerdo a largo plazo, pero Estados Unidos se opone al considerar que se trata de una "vía navegable internacional", aunque las aguas del estrecho bordean las costas iraníes y las de Omán.