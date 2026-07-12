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El número de muertos por los sismos en Venezuela sube a casi 4,500 personas

Gran parte de la población damnificada aún duerme en tiendas de campaña en parques, estadios o plazas en La Guaira y en Caracas, las regiones más afectadas.
dom 12 julio 2026 03:34 PM
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La gente espera noticias sobre los cuerpos de sus seres queridos frente a un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 12 de julio de 2026, después de los terremotos gemelos que azotaron la región.
People wait for news about the bodies of their loved ones in front of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on July 12, 2026, following twin earthquakes that struck the region. The death toll from the twin earthquakes that struck Venezuela on June 24 has risen to more than 4,300, National Assembly President Jorge Rodriguez said on July 11. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP)

El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta este domingo cerca de 4,500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales.

De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos 4,490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16,740.

Según el reporte oficial del domingo más de 19,500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

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Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el gobierno, más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

Una gran cantidad de familias que perdieron sus hogares se refugian con amigos o familiares y más de 19,500 se encuentran hacinadas en campamentos en los parques, estadios o plazas instalados en La Guaira y en Caracas.

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La reconstrucción pone a prueba a una Venezuela endeudada y sin margen financiero

La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Este domingo arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil, en su cuenta de Telegram, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100,000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

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