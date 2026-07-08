La reconstrucción pone a prueba a una Venezuela endeudada y sin margen financiero

De acuerdo con especialistas, el doble sismo golpeó a Venezuela en un momento complicado para su economía, pues su producción petrolera, de la que es sumamente dependiente, apenas comenzaba a recuperarse tras años de crisis.

El costo de la destrucción

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela hace dos semanas provocaron miles de muertes, pero también afectaron gravemente los medios de vida, la infraestructura y los servicios esenciales, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

(DISEÑO: Nayeli Araujo)

De acuerdo con el análisis preliminar de esta oficina de la ONU, los daños físicos directos se estimaron en 6,700 millones de dólares —con un rango de entre 4,700 y 8,700 millones de dólares— equivalentes a alrededor del 6% del PIB. Este dato está basado en un análisis que combina modelos sísmicos.

“La mayor parte de los daños se concentra en Distrito Capital, seguido por Miranda, Carabobo, La Guaira y Aragua, reflejando la combinación de una elevada concentración de activos y la intensidad del movimiento del suelo”, indica el PNUD.

Esta cifra no incluye los daños a la infraestructura, la mayor disrupción económica ni los costos de reconstrucción a largo plazo. El impacto económico total suele ser entre 1.5 y 3 veces el valor de los daños directos, indica el organismo.

El PNUD estima que 1.7 millones de estructuras se encontraban en las zonas afectadas, incluyendo un número significativo en los estados más afectados: La Guaira, Caracas, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

El gobierno venezolano calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente, pero estimaciones de la NASA indican que 58,000 edificaciones pueden haber sido afectadas.

El gobierno venezolano reportó que más de 17,000 personas se quedaron sin vivienda.

La administración venezolana cuenta con casi 13,000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas afectadas. Ese organismo ya cifraba en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria.