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Donald Trump busca el protagonismo en el Mundial y se queda en el escenario junto a España

El mandatario estadounidense fue abucheado cuando salió a la cancha acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación.
dom 19 julio 2026 06:55 PM
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El centrocampista español #16 Rodri recibe el trofeo del presidente estadounidense Donald Trump después de ganar el partido final del torneo de fútbol americano de 2026 entre España y Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.
Trump, de 80 años, incluso hizo una versión rápida de su característico baile frente a los jugadores españoles. (FOTO: FRANCK FIFE/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aseguró una parte del protagonismo en la final del Mundial el domingo, al permanecer en el escenario junto a la selección España cuando levantaba el trofeo tras vencer a Argentina.

Pese a que fue recibido entre abucheos cuando salió al césped acompañado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump disfrutó de la atención al cierre de un torneo que calificó como "el evento deportivo más exitoso quizá en la historia del mundo".

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El mandatario se quedó brevemente en el escenario mientras Infantino intentaba guiarlo fuera, justo cuando el equipo español sostenía el trofeo en alto.

Trump, de 80 años, incluso hizo una versión rápida de su característico baile frente a los jugadores españoles.

El momento no es del todo nuevo. Un año antes, luego de entregar el trofeo del nuevo Mundial de Clubes en el mismo estadio East Rutherford a los jugadores del Chelsea, su presencia en el podio durante las celebraciones de los jugadores ya fue sorprendente.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra junto al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras escucha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (fuera del marco), hablar durante una recepción de la FIFA en la Torre Trump en Nueva York el 17 de julio de 2026. El presidente Trump asistirá a la final de la Copa del Mundo de 2026 entre España y Argentina.
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Estados Unidos, el anfitrión más incómodo del Mundial, recibe la final del torneo

Llegó al estadio en su helicóptero Marine One para ver el partido entre España y Argentina por la copa máxima. Se sentó junto a Infantino, que además es su amigo, y la primera dama, Melania.

El presidente estadounidense dijo antes del inicio del partido que creía que la superestrella Lionel Messi le daría a Argentina la ventaja.

También agregó que el presidente de derecha Javier Milei, que no asistió por superstición, es "un amigo mío. Ha hecho un gran trabajo".

Relaciones tensas con Sheinbaum y Carney

El líder estadounidense se sentó cerca de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes no tiene una relación tan amistosa.

Trump mantuvo breves intercambios con los dirigentes de los países coanfitriones del torneo.

El presidente amenazó a Canadá con aranceles el viernes después de que el humo de intensos incendios forestales se desplazara sobre el noreste de Estados Unidos y generara preocupaciones sobre la calidad del aire para la final del Mundial.

Las relaciones también se mantienen tensas con México debido a la represión contra la inmigración por parte de la administración estadounidense, que amenaza con intervenir militarmente contra los narcotraficantes en México.

Trump también saludó al presidente de España, Pedro Sánchez, quien asistió con la familia real española, pese a sus recientes críticas contra Madrid por no respaldar la guerra contra Irán.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Donald Trump Estados Unidos Claudia Sheinbaum

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