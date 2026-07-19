Donald Trump busca el protagonismo en el Mundial y se queda en el escenario junto a España

El mandatario se quedó brevemente en el escenario mientras Infantino intentaba guiarlo fuera, justo cuando el equipo español sostenía el trofeo en alto.

Trump, de 80 años, incluso hizo una versión rápida de su característico baile frente a los jugadores españoles.

El momento no es del todo nuevo. Un año antes, luego de entregar el trofeo del nuevo Mundial de Clubes en el mismo estadio East Rutherford a los jugadores del Chelsea, su presencia en el podio durante las celebraciones de los jugadores ya fue sorprendente.

Llegó al estadio en su helicóptero Marine One para ver el partido entre España y Argentina por la copa máxima. Se sentó junto a Infantino, que además es su amigo, y la primera dama, Melania.

El presidente estadounidense dijo antes del inicio del partido que creía que la superestrella Lionel Messi le daría a Argentina la ventaja.

También agregó que el presidente de derecha Javier Milei, que no asistió por superstición, es "un amigo mío. Ha hecho un gran trabajo".

Relaciones tensas con Sheinbaum y Carney

El líder estadounidense se sentó cerca de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes no tiene una relación tan amistosa.

Trump mantuvo breves intercambios con los dirigentes de los países coanfitriones del torneo.

El presidente amenazó a Canadá con aranceles el viernes después de que el humo de intensos incendios forestales se desplazara sobre el noreste de Estados Unidos y generara preocupaciones sobre la calidad del aire para la final del Mundial.

Las relaciones también se mantienen tensas con México debido a la represión contra la inmigración por parte de la administración estadounidense, que amenaza con intervenir militarmente contra los narcotraficantes en México.

Trump también saludó al presidente de España, Pedro Sánchez, quien asistió con la familia real española, pese a sus recientes críticas contra Madrid por no respaldar la guerra contra Irán.