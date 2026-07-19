Estados Unidos, el anfitrión más incómodo del Mundial, recibe la final del torneo

"Ha sido increíble", se alegró Trump el viernes durante una recepción de la FIFA en la Trump Tower, en Nueva York.

También afirmó que el Mundial ha contribuido a popularizar el "soccer" en Estados Unidos, donde el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano se mantienen como los deportes más seguidos.

"Se ha demostrado que somos un país de fútbol y creo que se va a mantener", aseguró Trump.

El domingo también se espera la presencia en el palco de la primera dama Melania Trump.

¿Corrupción en la cancha?

Pero pese a haberse mantenido alejado de los terrenos de juego, el presidente estadounidense provocó una polémica cuando confirmó que llamó a su amigo y presidente de la FIFA, el italiano-suizo Gianni Infantino, para pedir que se anulara la cartulina roja infligida a un jugador del Team USA, Folarin Balogun .

La cercanía entre Trump e Infantino ha sido motivo de suspicacia durante el torneo. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

Esa decisión permitió al atacante disputar el partido contra Bélgica en octavos de final, finalmente ganado 4-1 por Bélgica.

"De cara a 2028, la cuestión no es saber si el poder federal estadounidense se impondrá sobre las operaciones olímpicas, sino hasta qué punto lo hará de forma visible", pronosticaba en junio en X Philippe Blanchard, antiguo director del COI.

El caso Folarin Balogun ha aportado desde entonces una respuesta contundente: no solo el presidente estadounidense Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense en los dieciseisavos de final, sino que además lo asumió públicamente.

"No se trata solo de una banalización de la corrupción, es una valorización: el mensaje es 'soy un buen dirigente porque defiendo los intereses estadounidenses'", analiza para la AFP Pim Verschuuren, especialista en geopolítica del deporte en la Universidad Rennes-II.

Nada sorprendente para el economista Daron Acemoglu, del Massachusetts Institute of Technology: " El desprecio reiterado del presidente Trump por las normas y las instituciones tiene efectos en todos los ámbitos", tanto en política interna como en diplomacia, y "ahora está envenenando el más bello de los deportes".